So schnell wollte sich der Niederländer jedoch nicht abwimmeln lassen. Mit dem Traum vom zweitürigen SEL Coupé wandte er sich an Pininfarina. Das Turiner Designhaus hatte schließlich erst fünf Jahre zuvor das Mercedes 230 SL Coupé Pininfarina auf Basis einer Pagode entworfen. In Turin wurden der Geschäftsmann, seine Idee und natürlich sein Scheckbuch mit offenen Armen empfangen und schon wenig später machte sich das Designteam an die Arbeit.