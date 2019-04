Mercedes A-Klasse : Tuning - RevoZport RZA-290-Kit

evoZport hat sich diegeschnappt und zeigt – vorerst nur auf Bildern – was dasaus dem Stuttgarter macht. Basis dürfte dem Vernehmen nach dersein, der ab Werk 224 PS unter der Haube hat. Wie es die Bezeichnung des Kits schon andeutet, wird der RevoZport-Umbau wahrscheinlichaus dem Zweiliter-Motor herausholen. Offiziell bestätigt ist das Leistungs-Upgrade allerdings noch nicht. Auch zu den Umbauten im Innenraum gibt es noch keine Infos, gut zu erkennen sind auf den Fotos dafür die Veränderungen an der Karosserie.

Der fest verschraubte Heckflügel ist nur eines von zahlreichen RevoZport-Aerodynamik-Teilen für die A-Klasse.

Besonders auffällig ist derder dem Benz zusätzlichen Abtrieb geben soll. Außerdem gibt es am Heck eine überarbeiteteund: Statt der runden Werks-Rohre setzt RevoZport auf breite Blenden. Bereits erhältlich ist einefür die A-Klasse, ob die im RZA-290-Kit inbegriffen ist, ist allerdings noch nicht bekannt. Dezentehübschen die Flanke auf, vorne fällt vor allem derins Auge. Und natürlich darf auch einenicht fehlen. Komplett neu ist dieSie ist nicht nur leichter, sondern erinnert mit ihren Wölbungen ein bisschen an den AMG GT. Und auch die zusätzlichen Luftauslässe auf Kotflügelhöhe sollen sportliche Ambitionen wecken. Zu denäußert sich RevoZport aktuell nicht, allerdings hat der Tuner mehrere Alufelgen für die A-Klasse im Angebot. Für das RZA-290-Bodykit haben sich die Veredler für dunkle Räder mit Orange-farbenen oder grünen Akzenten entschieden – die Farben kommen auch an Front und Heck zum Einsatz.