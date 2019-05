Mercedes-AMG A 35 Tuning: McChip DKR

McChip holt 35 PS mehr aus dem Zweiliter-Vierzylinder-Turbo. Das Drehmoment steigt um 105 auf 505 Nm.

Der Tuner aus Mechernich in der Eifel bietet eine sogenanntefür den turbogeladenen Zweiliter-Vierzyinder-Benziner an. Der Preis: faire. Die Power legt dadurch um 35 aufzu, das Drehmoment wächst von 400 auf. Damit soll der allradgetriebene Benz deutlich bissiger antreten. Auf Wunsch hebt McChip in derauch die Vmax-Sperre bei 250 km/h auf. Danach läuft die A-Klasse– der Preis steigt damit aber auf. Werte für den Null-auf-hundert-Sprint verrät der Tuner nicht, der Zwischenspurt von 100 auf 200 km/h soll aber 1,6 Sekunden schneller erledigt sein als mit der Serienleistung.