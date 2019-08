Mercedes-AMG A 45 S (2019): Chris Harris übt harte Kritik

hris Harris istdes neuen! Während das 421 PS starke Topmodell der A-Klasse bisher in den meisten Tests ziemlich gut abgeschnitten hat, bemängelt derr an dem Kompaktsportler einige grobe Schwachstellen.

C

Chris Harris sagt, dass der A 45 S durch den "Fake"-Driftmodus seine Neutralität verliere.

In einemschrieb sich der Brite seinevon der Seele und nennt ihn denBesonders stört ihn der neue, der seiner Meinung nach dafür sorgt, dass das Auto auf der Rennstrecke. Am Kurveneingang schiebe der A 45 S über die Vorderräder, während beim Herausbeschleunigen das Heck ausbreche. Außerdem hätten diewährend seiner Testfahrt bereits nach einer halben Runde. Dieempfindet er auf öffentlichen Straßen als. Außerdem gehen ihm die deutlich hörbarenauf die Nerven. Auch einen Seitenhieb in Richtung der zahlreichen Influencer kann er sich nicht verkneifen. Sein letzter Satz bedeutet frei übersetzt: Umauf einer Fahrpräsentation zu begeistern, hat es aber scheinbar gereicht.