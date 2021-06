Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den. Die monatliche Rate für den Kompaktsportler liegt bei. Ein Preis, der für dieses Modell absolut in Ordnung geht. Wichtig ist allerdings der Hinweis, dass es sich beim angebotenen A 45 S in der Standardfarbe "Nachtschwarz" um einenhandelt, der erst noch zugelassen wird undan den Leasingnehmergefahren wurde. Hinzu kommt, dass dieangegeben ist. Alle, die mit diesen Voraussetzungen einverstanden sind, bekommen bei diesem Deal einen AMG mitzum vergleichsweise kleinen Preis. Da der A 45 S als Vorführwagen konfiguriert wird, ist die Ausstattung umfangreich. Zu den Highlights gehören das Aerodynamik-Paket, das MBUX High-End-Paket, das Night-Paket, Multibeam-LED-Scheinwerfer und ein Soundsystem. Der Bruttolistenpreis liegt bei 73.381 Euro. Da noch einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 685 Euro brutto obendrauf kommen, summieren sich die Gesamtleasingkosten für ein Jahr auf 6673 Euro brutto (499 Euro x 12 plus 685 Euro).