Mercedes-AMG CLA 45 S ab einer monatlichen Rate von 445 Euro netto. Dieser Preis bezieht sich auf ein Gewerbekundenleasing mit 48 Monaten Vertragslaufzeit und 10.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr. 20.000 Freikilometer mit dem AMG gibt es für 525 Euro netto; und wem 48 Monate zu lang sind, der kann den CLA auch für 24 oder 36 Monate leasen. Positiv hervorzuheben ist, dass es sich bei diesem Angebot nicht um einen reinen Gewerbe-Deal handelt. Auch Privatkunden haben die Chance, den CLA 45 S zu einem fairen Preis zu leasen. Bei 48 Monaten Laufzeit mit 10.000 Freikilometern kostet er so 530 Euro brutto monatlich. Eine höhere Laufleistung von 20.000 Freikilometern jährlich gibt es für 625 Euro brutto. In beiden Fällen, egal ob Gewerbe- oder Privatleasing, wird keine Sonderzahlung fällig. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es denab einernetto. Dieser Preis bezieht sich auf ein Gewerbekundenleasing mitVertragslaufzeit undmit dem AMG gibt es für; und wem 48 Monate zu lang sind, der kann den CLA auch für 24 oder 36 Monate leasen. Positiv hervorzuheben ist, dass es sich bei diesem Angebot nicht um einen reinen Gewerbe-Deal handelt. Auchhaben die Chance, den CLA 45 S zu einem fairen Preis zu leasen. Bei 48 Monaten Laufzeit mit 10.000 Freikilometern kostet er so. Eine höhere Laufleistung von 20.000 Freikilometern jährlich gibt es für 625 Euro brutto. In beiden Fällen, egal ob Gewerbe- oder Privatleasing, wirdfällig.

Dieser Mercedes-AMG CLA 45 S wird zunächst als Vorführwagen eingesetzt



Einmalig obendrauf kommen lediglich die Überführungskosten von 590 Euro brutto (496 Euro netto). Somit ergeben sich für Gewerbetreibende Gesamtleasingkosten in Höhe von 21.856 Euro netto (445 Euro x 48 plus 496 Euro) bzw. 26.030 Euro brutto (530 Euro x 48 plus 590 Euro) für Privatkunden. Allerdings gibt es bei diesem Angebot eine nicht unerhebliche Voraussetzung zu beachten: Um den CLA 45 S zum vergleichsweise niedrigen Kurs zu leasen, muss das nach Kundenwunsch frei konfigurierbare Fahrzeug zunächst zwei Monate auf das Autohaus zugelassen werden. Während dieser Zeit wird der AMG als Vorführwagen eingesetzt und im Anschluss mit maximal 3000 Kilometern an den Kunden übergeben. Wer mit dieser Bedingung leben kann, der bekommt den AMG zu attraktiven Konditionen.

Mercedes-AMG CLA 45 S im Leasing mit frei wählbarer Ausstattung

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Farbe und Ausstattung sind gegen Aufpreis frei wählbar, wobei der CLA 45 S bereits ab Werk umfangreich bestückt ist. Zu den Highlights gehören 19-Zoll-Felgen, Sportsitze mit gelben Nähten, das AMG Performance Lenkrad und das AMG Driver's Package. Die Lieferzeit beträgt rund sieben Monate.