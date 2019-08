Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC (2019): Test, Motor, Fahrwerk

A

UTO BILD ist den Mercedes-AMG CLA 45 S mit demgefahren. Bereits die Leistungsdaten lesen sich mehr als eindrucksvoll, denn aus gerade einmal zwei Litern Hubraum und oftmals kümmerlich wimmernden vier Brennkammern donnert der CLAundmaximales Drehmoment heraus. Dabei brüllt die Limousinen-Version nicht ganz so wild und schamlos wie der A 45 S , ohne sich dabei jedoch in nennenswerter Zurückhaltung zu üben. Der Turbo-Vierzylinder. Aus dem Stand sprintet er in nur vier Sekunden auf Tempo 100, und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h. Die Lenkung: klasse. Und auch diemit 36 Zentimeter großen Scheiben vorne verzögert mehr als imposant.