W as sind das eigentlich für Menschen, die sich als Selbstfahrer eine hochmotorisierte Business-Limousine kaufen, die sich mit wenigen Tastendrücken von einer flauschigen Komfortoase zum ambitionierten Sportler wandeln lässt? Frauen und Männer, die sich ihren Erfolg ehrgeizig erarbeiten, ständig zwischen Empathie und Ellenbogen wechseln müssen und für Business und Privates einen automobilen Begleiter suchen, der sich ihren Ansprüchen jederzeit anpassen kann. Die beiden AMG-Performance-Modelle as sind das eigentlich für Menschen, die sich als Selbstfahrer eine hochmotorisierte Business-Limousine kaufen, die sich mit wenigen Tastendrücken von einer flauschigen Komfortoase zum ambitionierten Sportler wandeln lässt? Frauen und Männer, die sich ihren Erfolg ehrgeizig erarbeiten, ständig zwischen Empathie und Ellenbogen wechseln müssen und für Business und Privates einen automobilen Begleiter suchen, der sich ihren Ansprüchen jederzeit anpassen kann. Die beiden AMG-Performance-Modelle C 43 und E 43 zum Beispiel, mit denen den Affalterbachern die Synthese aus breit geschulterter Urwüchsigkeit der 63er-Versionen und dem Komfort der normalen Mercedes-Modelle wirklich vorbildlich gelungen war.

Ein Elektromotor gibt dem E 53 zusätzliche Kraft

Neue Maschine: Als E 53 hat die E-Klasse jetzt einen Startergenerator an Bord, der zusätzlich Dampf macht. Gut, der energische Doppelturbo-V6 hatte an der E-Klasse ordentlich zu schleppen, doch der hecklastige 69:31-Allrad und das fokussierte Luftfahrwerk schnürten ihr eine Kurvendynamik an die Sohlen, mit der die V8-Konkurrenten von Audi und BMW auf dem Sachsenring nicht mithalten konnten. Und weil der Komfort dabei keineswegs auf der Strecke blieb, war der Testsieg gegen S6 und M550i gesichert. Zum 2018er-Facelift erfolgte der Namenswechsel von E 43 zu E 53 , der mehr Leistung kraft eines neuen Turbo-Reihensechszylinders mit elektrischem Verdichter und E-Booster verspricht. Der sogenannte IGS-Startergenerator sitzt auf der Kurbelwelle zwischen Getriebe und Motor und drückt 16 kW und 250 Nm als Anschubhilfe in den nun variablen Allradantrieb . Weiterer Clou: Neben der Beherrschung wichtiger Hybridfunktionen wie Rekuperation, Lastpunktverschiebung und Segeln speist der Booster das 48-Volt-Bordnetz und ersetzt Anlasser wie Lichtmaschine. Im Vergleich zum Vorgänger E 43 leistet der Verbrenner 435 statt 401 PS, während das maximale Drehmoment mit 520 Nm unverändert blieb.

Auf der Rennstrecke zeigt der C 43 seine Talente

Großer Sport: Der C 43 umrundet den Sachsenring mit großer Lässigkeit und ist dabei auch schnell. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD SPORTSCARS Beim kleineren C 43 bleibt der bekannte V6-Biturbo dagegen an Bord. 23 Mehr-PS und verkürzte Schaltzeiten der Neunstufen-Automatik bringt hier das Facelift. Der Allrad mit starrer Momentenverteilung wurde übernommen und zerrt den 43er wie auf Schienen mit stoischer Ruhe durch Kurven. Übersteuern oder Untersteuern? Fehlanzeige. Gelassener kann man den Sachsenring wohl kaum umrunden. Einzig die Übersetzungen passen kurvenausgangs nicht überall, weshalb der V6 im höheren vierten Gang die Steigungen erklimmen muss. Jenseits von 4000 Touren posaunt der Biturbo dann immer aufreizender und liefert ordentlichen Schub. Genug um gegen den E-geboosteten E 53 zu bestehen? Durchaus, denn dessen Generator liefert seinen kaum spürbaren Drehmomentschub lediglich im Drehzahlkeller. Durchzug und Beschleunigung sind trotz des guten Ansprechverhaltens schlechter als im leichteren C 43. Viel störender: Auch gegen den schwächeren Vorgänger E 43 zieht der monoton röhrende Hybrid trotz Leistungsvorteil im Durchzug klar den Kürzeren.Die Vorzüge des neuen Antriebs beschränken sich so auf den ausgezeichneten Schaltkomfort sowie den geringeren Testverbrauch (11,1 zu 13,0 l Super Plus auf 100 km), womit sich der E 53 als Chefsessel für die Langstrecke empfiehlt. Das Fahrwerk bügelt Unebenheiten sauber aus, während die Tachonadel dank Vmax-Anhebung ( AMG Driver’s Package) mit etwas Anlauf auf über 280 km/h eilt. Große Emotionen wie im bulligen Bruder E 63 darf man sich vom 53er nicht erhoffen, er fährt sich wie ein sportlicher Mercedes, aber wenig AMG-like.

Der Trumpf des Großen ist sein variabler Allradantrieb