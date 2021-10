Nordschleifen-Rekord auf dem Nürburgring! Allerdings geht es diesmal nicht um eine Rundenzeit – stattdessen dürfte der Fahrer eines Mercedes-AMG C 63 den traurigen Rekord für den schnellsten Es gibt einen neuen! Allerdings geht es diesmal nicht um eine Rundenzeit – stattdessen dürfte der Fahrer einesden traurigen Rekord für den schnellsten Crash auf der legendären Nordschleife aufgestellt haben!

dieser Crash ist besonders kurios: Ein schwarzer Mercedes-AMG C 63 hat es – genau genommen – nicht mal auf die Strecke geschafft, als der Fahrer die Kontrolle verlor und in die Leitplanke krachte. In dem kurzen übermotiviert aufs Gas. Ganz offensichtlich gehört das Gegenlenken nicht zum fahrerischen Repertoire, und so biegt der crasht in die Leitplanke – nach gefühlten zehn Metern. Die Nordschleife des Nürburgrings: 20,832 Kilometer lang, 73 Kurven und für viele Fahrer die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Jedes Jahr passieren auf der Nordschleife unzählige Unfälle, doch: Ein, als der Fahrer die Kontrolle verlor und in die Leitplanke krachte. In dem kurzen Youtube-Video von Nürburgring-Experte Misha Charoudin ist der skurrile Unfall aus der "Third-Person-Perspektive" zu sehen. Der eigentliche Crash ist schnell erklärt: Von der Nordschleifen-Zufahrt führt eine Hütchengasse auf den Streckenabschnitt Döttinger Höhe; als der C-63-Fahrer kurz vor dem Ende der Hütchen ist, tritt er – vermutlich bei ausgeschaltetem ESP – völlig. Ganz offensichtlich gehört das Gegenlenken nicht zum fahrerischen Repertoire, und so biegt der AMG auf leicht feuchter Strecke stumpf nach rechts ab und– nach gefühlten zehn Metern.





Glücklicherweise ist der Unfall bei niedrigem Tempo passiert, sodass es keine Verletzten gab und sich der Schaden am C 63 in Grenzen halten dürfte. Das Ego des AMG-Fahrers dürfte allerdings ziemlich ramponiert sein, denn das Video macht schon seit Tagen die Runde in den sozialen Medien und innerhalb der Nürburgring-Community. Deshalb hier noch mal zur Erinnerung: Nur weil es im Simulator einfach aussieht, heißt das nicht, dass es auch in der Realität funktioniert!