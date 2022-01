Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake zum kleinen Preis im Leasing. Mit einem Bsispreis von 54.472 Euro gehört der 306 306 PS und 400 Nm 115 PS und 100 Nm weniger als das 4,9 Sekunden auf 100 km/h! Günstig AMG fahren? Das ist möglich, denn momentan gibt es denzum. Mit einemgehört der 306 PS starke Lifestyle-Kombi ohnehin schon zu den günstigsten AMG-Modellen, die aktuell erhältlich sind. Wer dabei Bedenken hat, dass die 35er-Version kein echter AMG ist, den können wir beruhigen. Zwar hat der Zweiliter-Vierzylinder-Turbo mit115 PS und 100 Nm weniger als das Topmodell CLA 45 S , dank Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb 4Matic geht es trotzdem in





Gewerbekunden den Mercedes-AMG CLA 35 Shooting Brake momentan für günstige 299 Euro netto ohne Anzahlung leasen. Die Vertragslaufzeit ist auf 48 Monate ausgelegt, wer kürzer leasen möchte, sollte vor Vertragsabschluss beim Leasingpartner nachfragen. Leider hat der Deal einen nicht unerheblichen Haken: Die Freikilometer sind mit lächerlichen 5000 pro Jahr angegeben, was für die meisten Leute nicht mal für die Fahrt zum Einkaufen reichen dürfte. Glücklicherweise lassen sich unterschiedliche Kilometerpakete wählen, doch die kosten naturgemäß extra. Mit den sonst beim 20.000 Freikilometern jährlich kostet der CLA 35 plötzlich nicht mehr 299 Euro netto, sondern 439 Euro netto. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenmomentan für günstige. Dieist aufausgelegt, wer kürzer leasen möchte, sollte vor Vertragsabschluss beim Leasingpartner nachfragen. Leider hat der Deal einen nicht unerheblichen Haken: Diesind mit lächerlichenangegeben, was für die meisten Leute nicht mal für die Fahrt zum Einkaufen reichen dürfte. Glücklicherweise lassen sich unterschiedliche Kilometerpakete wählen, doch die kosten naturgemäß extra. Mit den sonst beim Leasing üblichen 10.000 Kilometern pro Jahr erhöht sich die Rate um 30 Euro netto. Mitjährlich kostet der CLA 35 plötzlich nicht mehr 299 Euro netto, sondern

Hinzu kommen noch einmalige Bereitstellungskosten, die bei diesem Angebot 990 Euro netto betragen. Somit ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 15.644 Euro netto (299 Euro mal 48 plus 990 Euro) mit wenig alltagstauglichen 5000 Kilometern pro Jahr. Mit 40.000 Kilometern in vier Jahren erhöhen sich die Gesamtleasingkosten auf 16.782 Euro netto (329 Euro mal 48 plus 990 Euro). Dafür gibt es den CLA 35 als frei konfigurierbaren Neuwagen.

CLA 35 mit neun Monaten Lieferzeit