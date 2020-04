T

Cabrioverdeck-Pflege bei Amazon Drahtlitze Caramba Weißes Sprühfett edding Spezial-, Silikonölmarker SONAX GummiPfleger A1 Cabrio Verdeck-Imprägnierer A1 Cabrio Heckscheiben-Politur SONAX CabrioverdeckReiniger

unerIn der Serie ein Business-Express, macht das umgestrickte E 53 Cabrio jetzt ganz auf Maybach . Mit viel Chrom, tiefblauem Lack und komplett neu beledertem Interieur gleicht das Einzelstück einer kleinen Landyacht! Der Lack mit dem ausschweifenden Namen "Royal Peacock Blue Metallic" wirkt, als könnte man darin versinken.Front- und Heckschürze zieren glänzende Spangen, an den Flanken zieht sich eine Chromleiste von den vorderen Kotflügeln bis in die Heckschürze.Der Grill trägt das Hofele-Logo, mit diagonalen Streben erinnert er an die Panamericana-Kühler neuer AMGs. Noch mehr Chrom gibt's an den Spiegelkappen sowie an einer Leiste, die sich längs über die Motorhaube zieht.An Front- und Heckschürze kommen außerdem Akzente in schwarzem Pianolack zum Einsatz.