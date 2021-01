r ist groß, er ist praktisch und unglaublich schnell. Auch wenn viele von Elektroautos und Plug-in-Hybriden reden – von derlei Antriebsspielereien will der neueauch nach dernichts wissen. Unverändert kraftvoll schickt der Über-Kombi mit Stern muntere 612 PS (450 kW) und ein gewaltiges Drehmoment von 850 Nm in den Allradantrieb

Fest und flauschig: Das Fahrwerk hat eine große Spreizung, vor allem der Normalmodus überzeugt. ©Daimler AG

Beste Produkte für den Rädertausch Kunzer WK 1075 FSH Testsieger Preis*: 184,90 Euro Michelin 92416 Preis-Leistungssieger Preis*: 80,79 Euro Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis*: 137,90 Euro Goodyear 75522 Preis-Leistungssieger Preis*: 47,59 Euro Makita DTW 285 Testsieger Preis*: 164,74 Euro *Preise: Stand 29.09.2020 *Preise: Stand 29.09.2020

Dieist gut, im Komfortbereich aber nicht Referenzklasse. Mit seiner gewaltigen Kraft, dem exzellenten Triebwerk und einerist der Mercedes AMG E 63 S 4matic T auf Langstrecken trotzdem großartig. Nicht so lässig wie eine Luxuslimousine aus der Klasse darüber, aber allemal ideal für lange Strecken in hohem Tempo. Das liegt nach der Überarbeitung vor allem an einem. Hier ist die E-Klasse nicht mehr so hart und knochig wie zuvor, die Kombination aus, souveräner und schlicht besser abgestimmt. Wer es auf der Straße gerne eine Nummer härter will, kann im Fahrprogramm jederzeit nachschärfen. Im Komfortmodus fährt der PS-Protz exzellent, und auf die Rennstrecke geht mit dem Mercedes-Sprinter fürs Feine ohnehin niemand.