A

Parken mit PayByPhone

uch Mercedes-AMG setzt weiter auf Elektrifizierung. Mit einemhat die Sportwagenschmiede allerdings eher Performance- als Verbrauchsoptimierung im Fokus: Die neue Technik soll dasund somit eine höhere Leistungsausbeute erlauben. Mit dem neuen Turbo übernimmt AMG . Der Lader soll die kommende Generation AMG-Motoren aufladen, aktuelle Modelle müssen noch mit konventionellen Lösungen auskommen.Grundlegend handelt es sich beim neuen Turbo um einen. Auch hier treibt der Abgasstrom aus den Zylindern die Turbine an. Die Drehbewegung wird über eine Welle an den Verdichter weitergegeben, der die Ansaugluft komprimiert. Das Besondere am neuen E-Turbo ist aber sein