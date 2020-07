DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3

Der stĂ€rkere GLA 45 wird auch spĂ€ter abgeregelt: WĂ€hrend die Basis bei 250 km/h eingebremst wird, legt das S-Modell serienmĂ€ĂŸig noch 20 km/h drauf. Sowohl der GLA 35 als auch die 45er-Modelle haben eine steifere Karosserie, ein AMG-Fahrwerk, einen Klappenauspuff und eine Parameter-Lenkung.

Der GLA 35 basiert auf der AMG Line, wird aber unter anderem mit einem anderen Grill ausgestattet.

Derwird aber durch einen AMG-Grill mit senkrechten Chromstreben, speziellen Details an der FrontschĂŒrze sowie am Heck mit einer deutlich grĂ¶ĂŸeren Abrisskante und einer anderen SchĂŒrze mit runden Chrom-Endrohren ergĂ€nzt. Die 45er-Modelle sind etwas aggressiver gestaltet und besser ausgestattet. Neben dem AMG-Grill kommen sie serienmĂ€ĂŸig mit LED-High-Performance-Scheinwerfern. Die FrontschĂŒrze ist mit grĂ¶ĂŸeren LufteinlĂ€ssen bestĂŒckt, die RadlĂ€ufe vorn fallen etwas breiter aus.: Beim Grundmodell sind die vier Endrohre rund, die Abrisskante am Dach fĂ€llt im Vergleich zum GLA 35 etwas grĂ¶ĂŸer aus, ist aber immer noch unauffĂ€llig. Der 45 S hingegen trĂ€gt einen kleinen FlĂŒgel ĂŒber der Heckscheibe. Seine Endrohre sind noch mal grĂ¶ĂŸer, oval und innen geriffelt sowie mit AMG-SchriftzĂŒgen versehen.