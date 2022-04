Coupé . Den Fokus will AMG auf den E-Performance-Teil gelegt wissen. Dafür stellen die Schwaben dem bärigen V8 des 63 S eine neue, modulare Elektroplattform zur Seite, deren Gewicht über die Mehrleistung kompensiert werden soll. Was für ein Name – komplett geht er so: Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Türer. Den Fokus willauf den E-Performance-Teil gelegt wissen. Dafür stellen die Schwaben dem bärigendes 63 S eine neue, modulare Elektroplattform zur Seite, deren Gewicht über die Mehrleistung kompensiert werden soll.

Vattenfall-Wallboxen Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Vattenfall-Ladepakete samt günstiger Wallboxen mit Hardware-Bonus: Charge Amps Halo™ ab 299 Euro Zum Angebot In Kooperation mit

Normverbrauch . Kling gut – im doppelten Sinne. Der Akkupack mit schmächtigen 6,1 kWh (max. 3,4 werden für die Das Ergebnis: Ein 843-PS-Monster mit 7,9 Liter. Kling gut – im doppelten Sinne. Der Akkupack mit schmächtigen 6,1 kWh (max. 3,4 werden für die Reichweite genutzt) wiegt 89 Kilogramm, die sitzen aber an der Hinterachse – perfekt für die Gewichtsverteilung. Die soll sich im Optimalbereich um die 50:50 aufhalten. Der Rest wird zum Boosten vorgehalten oder um in der Früh bei Kaltstart nicht bollernd die Nachbarschaft in Aufruhr zu versetzen.

Zoom Was für ein Biest: Neben dem Vier-Liter-V8 sorgt beim GT 63 S E Performance noch ein 204 PS starker E-Motor für Dampf.



PS an die Hinterachse, im Dauerbetrieb immer noch 95 PS . Das Schöne an der neuen Plattform: Das Konzept lässt sich variieren. Vierzylinder statt V8 ? Kein Problem. Größerer Maximal schickt der E-Motor 204an die Hinterachse, im Dauerbetrieb immer noch 95. Das Schöne an der neuen Plattform: Das Konzept lässt sich variieren.? Kein Problem. Größerer Akku , anderer E-Motor? Alles machbar.

Die elektrische Reichweite ist winzig



Nur 13 Kilometer kann der GT vollelektrisch fahren, aber dafür ist er gar nicht gebaut. Die Fahreindrücke im Performance-Modus sind gewaltig. Während normale Verbrenner gern mal eine Gedenksekunde einlegen, stiefelt der AMG unvermittelt los. Klar, sein Metier sind die Geraden, doch unterschätzen Sie dieses 2,3-Tonnen-Monster nicht! Was eigentlich nach physikalischer Logik gar nicht agil einlenken dürfte, tut es trotzdem.

Zoom Rein elektrisch schafft der GT gerade mal 13 Kilometer. Immerhin genug, um lautlos das Wohngebiet zu verlassen.



Auch querdynamisch ist der Brocken fit



Michelin Pilot Sport 4S spätestens in Runde zwei zu viel Temperatur und gerät an seine Grenzen. Dafür stachelt die immense Hinterachslenkung, Fahrwerkskomponenten auf Sportwagen-Niveau – den Entwicklungsaufwand spürt man. Hinter dem Scheitel und vor allem in schnellen Ecken bekommt derPilot Sport 4S spätestens in Runde zwei zu viel Temperatur und gerät an seine Grenzen. Dafür stachelt die immense Leistung natürlich den inneren Schalk am Kurvenausgang an.

Fahrzeugdaten Modell Mercedes-AMG GT 63 S e Performance Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Verbrauch (WLTP) Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung V8, Biturbo (470 kW, 900 Nm) + E-Motor (150 kW, 300 Nm) 3982 cm³ 620 kW (843 PS) 1010-1470 Nm Allrad, Neunstufenautomatik 5054/1953/1447 mm 2380 kg 2,9 s 316 km/h 7,9 l SP + 12 kWh/100 km 180 g/km ab 197.600 Euro

Bereits im ESP-Sport-Modus lässt die Elektronik viel Bewegung an der Hinterhand zu. Beeindruckende Powerslides sind schon so spielend einfach, und natürlich lassen sich die Fahrhelfer auch ganz abschalten. Der Preis? Los geht der Spaß bei 197.600 Euro. 22.420 Euro teurer als ein 63 S ohne E-Support. Innovation war noch nie günstig.