Wer hätte das noch vor wenigen Jahren gedacht. Da stellt Mercedes-AMG einen neuen S 63 vor, nicht weniger als das sportliche Flaggschiff des Konzerns – und spricht in der dazugehörigen Pressemappe seitenweise von Kilowatt und permanenterregten Synchronmaschinen, von Zellkühlung, Dauerleistung und von Rekuperation. Das Wort Hubraum fällt erst ganz zum Schluss des Dokuments, in den technischen Daten, der 4,0-Liter-V8-Biturbo wird im Detail erst auf Seite sieben besprochen.

AMG setzt auf Elektrifizierung



Noch vor dem ersten Kilometer wird also klar: Die Elektrifizierung von AMG ist im vollen Gange. Michael Schiebe, seit März CEO der Sportwagen-Sparte und Mister Maybach in Personalunion, betont bei einem seiner ersten öffentlichen Auftritte noch einmal: Mitte des Jahrzehnts kommt das erste reine E-Modell der Submarke, basierend auf der neuen AMG.EA-Plattform und voraussichtlich mit einer neuen Generation von besonders leichten und kompakten Axialflussmotoren ausgestattet; einen ersten Hinweis darauf gab kürzlich das Showcar Vision One-Eleven

Zurück zum S 63 E Performance, wie der sportliche Luxusliner mit vollem Namen heißt. Eine Bezeichnung, die bezeichnender ist, als man auf den ersten Blick ahnen könnte. Aufgeteilt in ihre Namensbestandteile, beschreibt sie den neuen AMG ziemlich treffend: S 63, das ist die alte Welt. Konkret: der gleich Vierliter-V8-Biturbo, mit den gleichen 612 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment, der gleichen Neungang-Automatik und dem gleichen Allradantrieb wie schon im Vorgänger-Modell.

Der Zusatz "E Performance" steht für die neue Welt, die sprichwörtlich zusätzlich dazukommt: Ein 190 PS starker Elektromotor, zusammen mit Hinterachs-Sperrdifferenzial und Zweigang-Getriebe zu einer Electric Drive Unit (EDU) kombiniert und an der Hinterachse montiert. Die E-Maschine, die stärker ist als in manch reinem Batterie-Auto, kann den AMG auch alleine bewegen.