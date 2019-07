Mercedes-Benz 300 E-24 (1990): AMG-Bodykit, Auktion, W124

und eine Lackierung in Midnight Blue. Diese E-Klasse der Baureihe W124 könnte ein waschechteraus den 90ern sein: Leider ist es ein. Wer den Mercedes von außen betrachtet, denkt sofort an denmit seinem, der der schwäbischen Limousine bescherte. Die Amerikaner tauften den getunten Benz. Jetzt versteigert das amerikanische Auktionshauseine E-Klasse, die zumindest optisch mit der Power-E-Klasse vergangener Tage mithalten kann.

Blaues Leder, AMG-Vierspeichenlenkrad und Sportsitze. Affalterbacher-Charme der 90er.

Konkret geht es um einenmit, aber eben nicht mit dem brachialen V8 vom "Hammer". Der Mercedes ist gerade einmalgelaufen. Angetrieben wird er vom serienmäßigen. Übersetzt wird er über eine. Der Benz wurde aus Europa nach Kanada exportiert, was an denzu erkennen ist. Die Schürze ist original von AMG, ebenso die Schwellerverkleidung, die 17-Zoll-Felgen und der in die Heckklappe integrierte. Die Frontschürze wurden im April 2019 erneuert. Im gleichen Atemzug erhielt der Benz einen, die originale Chrom-Umrandung liegt bei.