eine dreimonatige Probefahrt mieten. Besonders einfach und unkompliziert klappt das im Rahmen eines unverbindlichen Auto-Abos. Ohne die Investition einer hohen Sonderzahlung kann der Mercedes-Benz drei Monate gefahren werden und nach dieser Mindestvertragslaufzeit monatlich ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist teurer als das Leasing, dafür aber auch deutlich flexibler. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Die Kombiversion der Mercedes-Benz C-Klasse gehört hierzulande seit Jahren zu den beliebtesten Familienfahrzeugen. Wer einmal am eigenen Leib erfahren will, warum das so ist, kann das T-Modell jetzt ganz einfach fürmieten. Besonders einfach und unkompliziert klappt das im Rahmen eines. Ohne die Investition einer hohen Sonderzahlung kann der Mercedes-Benz drei Monate gefahren werden und nach dieser Mindestvertragslaufzeit monatlich ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo zwar meist, dafür aber auch deutlich. So sind in der monatlichen Rate bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Zulassung, Kfz-Steuer, Service und Wartung enthalten – auch die saisonal empfohlenen Reifen sind inklusive.

Hinweis Mercedes-Benz C180 T-Modell im Auto-Abo bei ViveLaCar zum Angebot Pfeil

ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) bietet derzeit einen besonders attraktiven Mercedes-Kombi an, den C180 T in der Ausstattungsvariante Avantgarde. Preislich startet das flexible Auto-Abo bereits ab 484,90 Euro pro Monat. Auf die dreimonatige Mindestlaufzeit gerechnet, fallen so Gesamtkosten von weniger als 1500 Euro an. Vor dem Hintergrund, dass man sich nur noch um die Tankfüllung kümmern muss, ein wirklich attraktives Angebot. Vor zusätzlichen Gebühren und versteckten Zusatzkosten ist man bei ViveLaCar geschützt. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung des Fahrzeugs für nur einen Euro dazu.

C180 T-Modell mit 500 Freikilometern



500 Freikilometer enthalten. Das genügt wahrlich nicht jedem. Aber auch hierfür gibt es eine einfache Lösung: ViveLaCar bietet für den C-Klasse Kombi insgesamt fünf unterschiedliche Pakete zwischen 500 und 2500 Kilometer pro Monat an. Mit steigenden Freikilometern klettert allerdings auch die monatliche Rate nach oben. Bei 1250 Kilometer im Monat kostet der Kombi bereits 602,40 Euro, für das XXL-Paket mit 2500 km werden schon 709,90 Euro monatlich fällig. Ein riesiger Vorteil im Vergleich zum Leasing: Die Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität und eine perfekte Kostenübersicht. (Das sind die Vorteile des Auto-Abos) Natürlich sollte man vor Abschluss des Abos genau rechnen. Denn in der günstigsten monatlichen Rate von 484,90 Euro brutto sind monatlich. Das genügt wahrlich nicht jedem. Aber auch hierfür gibt es eine einfache Lösung: ViveLaCar bietet für den C-Klasse Kombi insgesamtpro Monat an. Mit steigenden Freikilometern klettert allerdings auch die monatliche Rate nach oben. Bei 1250 Kilometer im Monat kostet der Kombi bereits 602,40 Euro, für das XXL-Paket mit 2500 km werden schon 709,90 Euro monatlich fällig. Ein riesiger Vorteil im Vergleich zum Leasing: Die Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität und eine perfekte Kostenübersicht.

Hinweis Audi A4 Avant im Auto-Abo bei ViveLaCar zum Angebot Pfeil

C-Klasse mit 1510 Litern Stauraum