Mercedes-Benz C 250 d T, Diesel

Laut Händler stammt der Kombi ausund verfügt über ein gepflegtes Scheckheft. Somit sollte die Laufleistung der C-Klasse nachvollziehbar sein. Bei Tachofälschen ist die C-Klasse nämlich beliebt und steht nicht selten mit gezinkter Anzeige zum Verkauf. Unter der Haube arbeitet hier ein. Gekoppelt ist der Diesel an ein Siebengang-Automatikgetriebe, das über einen Allradantrieb die Kraft an alle vier Räder weitergibt.

Was die Ausstattung betrifft, ist die C-Klasse im gehobenen Mittelfeld angesiedelt. Ein Sportpaket gibt es nicht, bei der Lackfarbe wurde bei der Bestellung auf das dezente "Tenoritgrau" zurückgegriffen. Den nzu jeder Zeit, diestellen den Kombi auf ordentliche Räder. Der Innenraum ist mit einer schwarzen Vollleder-Ausstattung versehen. Die Sitze sind dankvariabel elektrisch einstellbar. Was die Dekore betrifft, wurde aufgesetzt, das Infotainment verfügt dagegen über Komfort-Telefonie und das Business plus-Paket. Beim Einparken hilft das, der Spurwechsel geht danksicherer vonstatten.

LED-Scheinwerfer und 18-Zoll-Leichtmetallräder. Im Vergleich zur Basis hat der Erstbesitzer ein paar Euros investiert.

Die Mercedes-C-Klasse der Baureihe W 205 konnte schon im. Ein mit dem angebotenen Kombi identisch motorisiertes T-Modell absolvierte den Testzeitraum mit der. Die Kollegen lobten im Test vor allem die Kombination aus Motor und Getriebe , wobei spontane Sprints das Getriebe auch mal überraschen konnten. Was das Blech angeht, war der Mercedes über jeden Zweifel erhaben. Der Wagen ist gut konserviert und zeigte keine Spuren von Rost.Durch den niedrigen Kilometerstand des Gebrauchtwagens sollte man also noch lange mit dem Mercedes Freude haben, schließlich ist der C 250 d gerade einmal ein Drittel des Dauertestwagens gelaufen.