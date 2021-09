paß kostet. Diese Regel gilt gerade auch bei potenten Gebrauchten. Auf den reinen Nutzwert reduziert, kann ein C 55 AMG T-Modell eigentlich nichts besser als ein 200er CDI aus der gleichen Baureihe.geben stattdessen den Ton an. Neu kostete unser Testfahrzeug– S-Klasse-Niveau! Jetzt wäre er. Dafür gibt es einen als Familienkombi getarnten Sportler. Nur Kenner bemerken den aufwendigund ziehen ob der mächtigen Vierrohr-Auspuffanlage Rückschlüsse auf den 5,5 Liter großen V8-Sauger mit 367 PS unter der Haube.

Klassisches C-Klasse-Cockpit mit sportivem AMG-Ornat. Ergonomie und Materialanmutung sind gut. ©Kai-Uwe Knoth

In der fünften und letzten Fahrstufe der AMG-Speedshift-Automatik werden bei 250 km/h elektronisch die Zügel angelegt. Es gibt aber auch unlimitierte Fahrzeuge am Markt, der. Im Hochgeschwindigkeitsbereich fühlt sich die mit ASR und ESP ausgestattete AMG-C-Klasse keinesfalls unsicher an. Hoher Gummi- und Spritverbauch sind aber an der Tagesordnung.Und. Dennoch kann man einen C 55 T. Die Sportsitze passen wie angegossen, alle verbauten Innenraumteile sind bemerkenswert strapazierfähig.