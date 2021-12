Die Kraftverteilung ist starr: 45 Prozent gehen an die Vorderachse, der Rest an die Hinterachse. Zwei neue Fahrprogramme (Offroad und Offroad+) sollen helfen, den Hochsitz-Kombi auch abseits befestigter Straßen sicher zu bewegen. Das DSR-System (Downhill Speed Regulation) ist eine Bergabfahrhilfe, die Geschwindigkeiten von bis zu 18 km/h ermöglicht. Vorwärts wie rückwärts übrigens. Wer die Sonderausstattung "Digital Light" wählt, erhält ein spezielles Offroad-Licht, das maximale Ausleuchtung des Bereichs direkt vor dem Fahrzeug umfasst. Die Expedition kann starten.

Grundsätzlich baut derimmer auf der Avantgarde-Linie auf. Über dasstehen dem Fahrer Offroad-Inhalte zur Verfügung wie Steigung, Neigung und Lenkwinkel, dieoder ein. Schürzen und Radhausverkleidungen sind betont rustikal gehalten. Dennoch enttarnen Formulierungen wie "optischer Unterfahrschutz", was so viel heißt wie "sieht zwar so aus, kann aber nichts", den wahren Freund der Straße. Wie auch die 2017 vorgestelltein rustikalemfühlt sich auch der jetzt erscheinende kleine Bruder auf festem Asphalt am wohlsten.