Man darf gespannt sein, was die zahlreichen Fahrer des Mercedes C-Klasse T-Modells in den kommenden Monaten zu berichten haben. Auf den ersten Blick zumindest hat der Neuzugang im Dauertest-Fuhrpark kaum Schwächen. Optisch ist die C-Klasse ein Schmankerl, eifert der luxuriösen S-Klasse nach; das Spektralblau-Metallic (810 Euro), in dem unser Testwagen vorgefahren ist, steht ihm dazu ausgesprochen gut.

Aber natürlich zählen im Testalltag vor allem die inneren Werte. Angefangen von den bequemen Sitzen in der ersten Reihe, die auch ohne Wellness-Schnickschnack wie Massagefunktion auf der Langstrecke brillieren, über das tadellose Infotainmentsystem mit hochkant verbautem XL-Touchscreen und formidabler Sprachsteuerung (okay, auf die unpraktischen Lautstärke-Slider am Lenkrad und in der Mittelkonsole könnte man gut verzichten) bis hin zum Herzstück: dem zwei Liter großen Vierzylinder-Diesel im Bug, der ihn zum C 220 d macht.