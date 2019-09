W eiß lackiert, breit bereift, zwei Tonnen schwer und mit richtig Wumms! Dieser Mercedes CL 600 (C 215) ist was für Menschen, die den großen Auftritt lieben. In Dahlewitz bei Berlin steht V12-Biturbo und mächtigen 500 eiß lackiert, breit bereift, zwei Tonnen schwer und mit richtig Wumms! Dieserist was für Menschen, die den großen Auftritt lieben. In Dahlewitz bei Berlin steht das Luxus-Coupé zum Verkauf , in der Facelift-Version mit 5,5 Liter großemund mächtigen 500 PS ! Der auf der S-Klasse W 220 basierende Dreitürer ist trotz enormer Leistung kein AMG , hat laut Verkäufer aber ein paar Extras aus Affalterbach an Bord, wie die imposante Auspuffanlage mit vier Endrohren. Das Fahrzeug stammt aus erster Hand und soll sich in einem Top-Zustand befinden. Die Bilder in der Anzeige unterstreichen diese Angabe, Mängel oder Schäden sind nicht zu erkennen. Der Edel-Benz wurde im Mai 2003 erstmals zugelassen und ist nur 66.000 Kilometer gefahren worden. Der Händler sichert eine TÜV-Erneuerung vor der Auslieferung zu.

Der CL 600 vereint Kraft, Technik und Luxus

Der Innenraum ist sehr edel: Navi, Ledersitze und Holz-Intarsien vermitteln Luxus-Feeling. 800 Nm Drehmoment schiebt der V12 an, nach nicht mal fünf Sekunden ist Tempo 100 erreicht, die Elektronik legt bei 250 km/h ihr Veto ein. Nicht verschweigen sollte man auch den Durchschnittsverbrauch, der liegt in der Regel jenseits der 14 Liter. Auch wenn das Benz-Coupé mit seiner metallic-weißen Lackierung, den schwarzen 20-Zoll-Felgen und der fetten Abgasanlage sicher kein Understatement vermittelt, so sollte man den CL 600 nicht gleich als Poser-Karre abstempeln. Der Mercedes hat Qualitäten, die sowohl den sportlichen Fahrer als auch den Luxus-Fetischisten zu überzeugen wissen. So feierte die Active Body Control (ABC) im CL Premiere, ein aktives Fahrwerkssystem, das auch noch in jüngeren Daimler-Modellen verbaut wurde. Die Leistung ist gewaltig, mit bis zuschiebt der V12 an, nach nicht mal fünf Sekunden ist Tempo 100 erreicht, die Elektronik legt bei 250 km/h ihr Veto ein. Nicht verschweigen sollte man auch den Durchschnittsverbrauch, der liegt in der Regel jenseits der 14 Liter.

Luxus im Innenraum

Purer Luxus bietet der Innenraum des angebotenen CL 600, die Ausstattungsliste ist lang. Neben belüfteten Ledersitzen, Navi und Holz-Intarsien verwöhnt der Benz den Fahrer mit Bose-Klängen, beheiztem Lenkrad und Panorama-Dach. Zudem gibt es eine Rückfahrkamera, die das Parken mit dem Fünf-Meter-Schiff erleichtern soll. Das Schalten übernimmt das automatische 5G-Tronic-Getriebe.

Der Preis scheint günstig – aber Vorsicht!