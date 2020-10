D ieser Dieser AMG war noch nie zugelassen und hat nur 80 Kilometer auf dem Tacho. Jetzt wird der 14 Jahre alte Neuwagen verkauft! ieser AMG ist etwas für echte Mercedes-Liebhaber! Was auf den ersten Blick aussieht, wie ein ganz normaler CLS 63 AMG, den es gebraucht schon ab 20.000 Euro gibt, ist in Wahrheit ein absolute Rarität, die vor allem für Sammler besonders interessant ist.

Aller guten Dinge sind drei: Nach dem E 63 AMG T-Modell mit 61 Kilometern und dem SL 55 AMG mit 52 Kilometern hat Mercedes-Spezialist Mechatronik jetzt den dritten AMG-Neuwagen aus dem Jahr 2006 am Start. Auch dieser CLS 63 AMG wurde am 6. Juli 2006 nach Kuwait ausgeliefert und war Teil einer großen Mercedes-AMG-Sammlung. Der Erstbesitzer bestellte und sammelte so ziemlich alle AMG-Modelle, hatte aber scheinbar kein großes Interesse daran die Autos zu fahren. AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro Auch dieser CLS 63 AMG wurde am 6. Juli 2006 nach Kuwait ausgeliefert und war Teil einer großen Mercedes-AMG-Sammlung. Der Erstbesitzer bestellte und sammelte so ziemlich alle AMG-Modelle, hatte aber scheinbar kein großes Interesse daran die Autos zu fahren.

Sicherheitsgurte sogar noch in Folie

Schwer zu glauben: Dieser Mercedes CLS 63 AMG ist 14 Jahre alt und wurde nur 80 Kilometer gefahren. dieser CLS nie zugelassen und hat nach über 14 Jahren jungfräuliche 80 Kilometer auf dem Tacho stehen. Logisch, dass sich das viertürige Coupé im absoluten Neuzustand ohne jegliche Gebrauchsspuren befindet. Das Leder: makellos. Der Genau wie die anderen beiden Fahrzeuge, war auchDas Leder: makellos. Der Lack : ohne Kratzer oder andere Beschädigungen. Auf den Bildern fällt auf, dass die Sicherheitsgurte sogar noch in Folie gehüllt sind. Der Spec dieses CLS 63 AMG ist klassisch: Außen "Iridiumsilber Metallic", innen schwarzes Leder. Zudem hat der Erstbesitzer einige Extras wie zum Beispiel das Memory Paket, Sitzbelüftung, Glasschiebedach, Sitzheizung hinten und mehr bestellt.

Vor dem CLS 63 AMG gab es den CLS 55 AMG

Der 6,2-Liter-V8-Sauger ist jetzt schon eine Legende im Motorenbau. Im CLS 63 AMG leistet er 514 PS und 630 Nm. Bei diesem CLS 63 AMG handelt es sich um ein frühes Modell, denn der 63er wurde erst ab dem Baujahr 2006 angeboten. Kurze Geschichtsstunde: Die erste Generation des Mercedes CLS (C 219) wurde zwischen 2004 und 2010 gebaut und begründete damals ein völlig neues Fahrzeug-Konzept. Auf Basis der E-Klasse Generation 211 konstruierten die Ingenieure einen Mix aus Limousine und Coupé. Mercedes selbst sprach von einem viertürigen Coupé. Kurz nach der Präsentation im Jahr 2004 wurde die erste AMG-Version präsentiert. Der CLS 55 AMG setzt auf den beliebten V8-Kompressor (M 113) mit 476 PS und 700 Nm. Mit 5G-Tronic ging es so in 4,7 Sekunden auf 100 km/h.

Nur zwei Jahre später kam der nächste Dampfhammer aus Affalterbach. Unter der Haube des CLS 63 AMG sitzt der legendäre 6,2-Liter-V8-Sauger (M 156), der im CLS 514 PS und 630 Nm an die Hinterräder abgibt. Dank schnellerer 7G-Tronic beschleunigt der 1,9 Tonnen schwere CLS so in 4,5 Sekunden auf 100 km/h.

So viel kostet ein neuwertiger CLS 63 AMG