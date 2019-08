Mercedes E 220 d T-Modell: 100.000-Kilometer-Dauertest

Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung Beschleunigung 0-50 km/h 2,6 s 0-50 km/h 2,7 s 0-100 km/h/-130 km/h 7,8/13,7 s 0-100 km/h/-130 km/h 7,8/13,9 s 0-160/-200 km/h 21,1/41,8 s 0-160/-200 km/h 21,5/42,0 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60-100 km/h 4,5 s 60-100 km/h 4,6 s 80-120 km/h 5,7 s 80-120 km/h 5,8 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,5 m aus 100 km/h kalt 37,5 m aus 100 km/h warm 35,1 m aus 100 km/h warm 36,0 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 57 dB(A) bei 50 km/h 56 dB(A) bei 100 km/h 64 dB(A) bei 100 km/h 62 dB(A) bei 130 km/h 67 dB(A) bei 130 km/h 66 dB(A) Testverbrauch - CO2 5,8 I D - 154 g/km Testverbrauch - CO2 6,1 I D - 162 g/km Leistungsmessung* 144 kW - 195 PS Verbrauch nach ECE* 5,6/4,5/4,9 I - 130 g/km *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Tecnology Center Klettwitz ermittelt

Auch ohne 4Matic ist der Benz ein sicheres Winterauto. Heckantrieb und Winterreifen von Godyear sorgen für Vortrieb.

Das beginnt mit dem großzügi­gen Platzangebot und setzt sich mit bequemen Polstern fort. Die Bedienung über die sensiblen Lenkrad-Streichelfelder und den mittleren Touchscreen will allerdings gelernt sein, lässt (zu) viel Raum für versehentliches Touchen. Außerdem sitzt der ziemlich kleine Schalter für den Warnblinker zu weit weg vom Fahrer. Doch in diesen Punkten gelobt Mercedes künftig Besserung.Wenig bis gar nichts zu verbes­sern gibt es beim Fahren. "Toller Kilometerfresser", vermerkt Kollege Axel Sülwald Anfang 2018. Solche Komplimente sammelte der Mer­cedes über die gesamte Laufzeit wie Hamilton Grand-Prix-Siege. Und dafür gibt es drei gute Gründe. Erstens: der Motor . Der Zweiliter-Diesel mit seinen 194 PS passt per­fekt zum großen Kombi , jeder an­dere Antrieb würde wie eine Notlösung wirken. Gemütliches Cruisen fällt ihm genauso leicht wie schnelle Autobahnschnitte. Und der Verbrauch schwankt dabei zwischen sechs und neun Litern. Plus rund 1,5 Liter AdBlue alle 1000 Kilometer – für reinen Atem. Da wundert's nicht, dass bei der E-Klasse hierzulande 68 Prozent zum Selbstzünder greifen. Wenn beim E 220 d überhaupt etwas ne­gativ auffällt, dann das präsente Diesel-Brummeln im Stadtverkehr. Klingt nach Taxi – ist laut Daimler aber leicht abstellbar. Einmal vom Servicepartner alle Verschrau­bungen der Abgasanlage lösen und wieder festziehen lassen. So entspannt sich der Auspuff , und es kehrt Ruhe ein.