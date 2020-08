A uch bei der modellgepflegten Mercedes E-Klasse muss man bei der Nomenklatur der Typenbezeichnung erst einmal durchblicken. E 300 de T heißt unser Testwagen, und das bedeutet im Modelljahr 2020, dass im Bug ein zwei Liter großer Diesel arbeitet, der von einem Elektromotor unterstützt wird. Und weil auf der rechten Seite der Kombi-Klappe noch Platz ist, zeigt der 4Matic-Schriftzug, dass die Antriebskraft auf alle vier Mercedes E-Klasse Facelift (2020): Test - Neuvorstellung - Limousine Erste Fahrt – Mercedes E-Klasse in Bestform! Zur Videoseite mindestens 62.953 Euro teure Plug-in-Hybriden nachgefragt werden. Sein Vierzylinder-Diesel mit 194 PS (143 kW) bekommt durch einen 122 PS (90 kW) starken Elektromotor eine erhebliche Leistungsspritze, sodass stolze 306 PS (225 kW) und 700 Nm im Datenblatt stehen – das ist durchaus Sechszylinderniveau. Aus dem Stand spurtet der über 2,2 Tonnen schwere 6,0 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Dabei soll sich der schwäbische Allradler mit 1,7 Litern Diesel auf 100 Kilometern zufriedengeben – ein Wert, der auch mit randvollen Akkus nur schwer zu erreichen sein dürfte. Die rein elektrische Fahrstrecke liegt bei 45 Kilometern, was einem Stromverbrauch von 16,6 kWh entspricht. Das Tankvolumen liegt bei überschaubaren 50 Litern. uch bei der modellgepflegtenmuss man bei der Nomenklatur der Typenbezeichnung erst einmal durchblicken. E 300 de T heißt unser Testwagen, und das bedeutet im, dass im Bug einarbeitet, der von einemwird. Und weil auf der rechten Seite der Kombi-Klappe noch Platz ist, zeigt der-Schriftzug, dass die Antriebskraft auf alle vier Räder wirkt. So weit, so klar.Derteure Mercedes E 300 de dürfte vor allem in Ländern mit einer entsprechenden Förderung vonnachgefragt werden. Sein Vierzylinder-Diesel mitbekommt durch einenstarken Elektromotor eine erhebliche Leistungsspritze, sodass stolze 306 PS (225 kW) undim Datenblatt stehen – das ist durchaus Sechszylinderniveau. Aus dem Stand spurtet der über Kombi inund erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von. Dabei soll sich der schwäbische Allradler mitzufriedengeben – ein Wert, der auch mit randvollen Akkus nur schwer zu erreichen sein dürfte. Dieliegt bei 45 Kilometern, was einementspricht. Das Tankvolumen liegt bei überschaubaren 50 Litern.

Fahrleistungen und Langstreckentauglichkeit sind auf Top-Niveau

Geht richtig gut: Dank Elektropunch stürmt der E 300 de in glatten sechs Sekunden auf Tempo 100.

Die große Stärke des 4,95 Meter langen Mercedes E 300 de T bleibt seine Langstreckentauglichkeit, die man in dieser Klasse erwarten kann. Doch der Mercedes macht das alles noch etwas besser: Sitze, Klimatisierung, Geräuschniveau – so wünscht man sich einen Langstreckenkombi. Und zwar einen, der variabel ist und noch kräftig Ladegut schlucken kann. Kann auch das hybride T-Modell, doch die deutliche Stufe im Laderaum wegen der Batterie darunter bedeutet eine Einschränkung. 480 bis 1660 Liter Volumen stehen hinter der elektrischen Heckklappe immer noch zur Verfügung. Die Zuladung: gute 635 Liter. Im Innenraum gibt es jetzt endlich auch animierte Instrumente und das Bediensystem MBUX mit zwei Bildschirmen; in der Basisversion mit jeweils 10,25 Zoll, optional größer. Dazu kommt ein neues Lenkrad mit berührungsempfindlichen Tasten, dessen Bedienung etwas Eingewöhnung erfordert. Umso unverständlicher ist es, weshalb auf der breiten Mittelkonsole noch immer das Touchpad thront, das die Bedienung der einzelnen Funktionen eher erschwert und dann auch noch Platz kostet. Das alles geht per Sprache oder Touchdisplay deutlich besser.

Assistenzelektronik greift dem E-Klasse-Fahrer unter die Arme