In Kooperation mit

Der Mercedes ist wie der AUTO BILD-Dauertester ausgestattet.Gekoppelt wird das Aggregat an eine Neungang-Wandlerautomatik. Das Fahrzeug ist aus erster Hand und wurde im Januar 2018 erstmalig zugelassen.Der Vertragshändler im norddeutschen Stade möchte für die E-Klasse nochhaben, allerdings gibt es dafür dann auch eine zweijährige Gebrauchtwagengarantie.

Das T-Modell muss mit analogen Armaturen auskommen, dafür gibt es das Comand Online System in der Mitte.

Das optionale AMG-Line Paket gibt dem Mercedes einen sportlichen Touch.



Was die Ausstattung betrifft, hat der Erstbesitzer dem Mercedes eine Kombination aus Komfort und Sportlichkeit spendiert19-Zoll-AMG Felgen unterstreichen den dynamischeren Look. Die Serienscheinwerfer wurden beim Kombi gegen optionalegetauscht, als Lackierung wurde das dezente "Selenitgrau metallic" gewählt. Der Innenraum kommt dagegen ganz ohne sportliche Ambitionen aus. Hier wurde dasgewählt. Für Unterhaltung sorgt das Comand Online Infotainmentsystem, das mithilfe derein gelungenes Gesamtpaket ergibt. Wer seinen Kombi auch mal vollladen möchte, wird sich über die Luftfeder an der Hinterachse freuen, die zeitgleich auch eine Niveauregulierung erlaubt.