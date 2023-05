Sah die Studie noch ein bisschen nach Raumschiff aus, verzichtet Mercedes auf Experimente. Zu erkennen gibt sich der EQT nur am schwarz-glänzenden Kühlergrill (der E-Auto-untypisch nicht komplett geschlossen ist) – und am Schriftzug am Heck. Schade: Selbst der Stromer muss in der basis-Version mit Halogen-Leuchten Vorlieb nehmen, LED-Scheinwerfer gibt’s nur gegen Zuzahlung.

Innen fällt die Elektrifizierung, zumindest dem Fahrer, vor allem durch den nicht vorhandenen Drehzahlmesser auf. Wie die T-Klasse, setzt auch das EQ-Modell auf analoge Instrumente und einen aufgesetzten, sieben Zoll großen Infotainment-Touchscreen auf dem Armaturenbrett. Für anfängliche Verwunderung sorgt, erst recht in der E-Version, der etwas klobige Automatikwählhebel der beim Schalten auf R, N oder D noch genauso klackt, wie man das von früher kennt. Setzt Mercedes sonst auf die Getriebe-Steuerung per Lenkstockhebel, mussten sich die Schwaben beim EQT respektive der T-Klasse mit Renault arrangieren – das Auto ist ein Zwilling des Kangoo und wird mit diesem zusammen auch im Werk der Franzosen gebaut. Abgesehen von der Grundform sieht man dem Mercedes diese Verwandtschaft aber nicht an, die Stuttgarter haben sich reichlich bemüht, alles nach Benz aussehen zu lassen.

Etwas günstiger und deshalb weniger schick

Nicht ganz auf dem gewohnten Sternen-Niveau sind die verwendeten Materialien – wenngleich das viel eingesetzte Hartplastik einen guten Eindruck hinterlässt und sauber verbaut ist. Schließlich darf man nicht vergessen: T-Klasse und EQT sind im Grunde ihres Herzens Nutzfahrzeuge und fahren auch ­– etwas günstiger und weniger schick – als Citan beziehungsweise E-Citan vor; letzterer geht in den kommenden Monaten zeitglich mit dem EQT an den Start.

Er wird seinem Ruf als Familien-Transporter gerecht

Viel Platz steckt dafür im Kofferraum. Hinter die große Heckklappe oder die optional erhältlichen Flügeltüren passen immer mindestens 551 Liter, bei umgeklappter Rückbank nimmt der EQT fast 2000 Liter auf. Trotz einer nicht gerade kleinen Stufe im Gepäckabteil wird er seinem vorauseilenden Ruf als Familien- und Freizeit-Transporter damit mehr als gerecht: Golfbags, Skier, Räder (mit abmontiertem Vorderreifen), die Fechtausrüstung oder das Stand-up-Paddel-Bord – hier geht ordentlich was rein und die Ladekante macht mit niedrigen 56 Zentimetern das Bepacken einfach; auch sechs Verzurrösen gehören zum Standard. Aber Achtung: Mit maximal 516 Kilogramm ist die Zuladung nicht gerade üppig. Dafür dürfen aber bis zu 1,5 Tonnen an die Anhängekupplung.

Wie sich der Gespannbetrieb auf die Reichweite auswirkt, lässt sich nur erahnen. Ohne Anhänger soll der EQT nach WLTP knapp 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchen – macht in Anbetracht der nicht gerade üppigen, nutzbaren 45 kWh im Akku eine Reichweite von rund 240 Kilometern; im Idealfall spricht Mercedes von bis zu 282 Kilometern. In der Tat lässt sich der WLTP-Verbrauch bei gemütlicher Fahrweise unterbieten: Nach unserer ersten Runde bescheinigte der Bordcomputer einen Durst von 15 kWh/100 km – allerdings auf schwedischen Landstraßen und mit maximal 70 km/h.

Serienmäßig hat der EQT einen 22-kW-Lader an Bord, das ist vorbildlich und sorgt dafür, dass der Stromspeicher an einer entsprechenden Wallbox oder Ladesäule in zweieinhalb Stunden wieder voll ist. Schnelladen mit Gleichstrom beherrscht der EQT aber nur mit maximal 80 kW. "Klassenüblich", sagt Mercedes, doch knapp 40 Minuten, bis der Akku wieder zu 80 Prozent voll ist, können sich an der Autobahnraststätte ziehen. Negativ fällt dabei vor allem die Kombination aus verhältnismäßig langsamen Laden und kleinem Akku ins Gewicht, die den EQT nicht für längere Strecken empfiehlt. "Macht nichts", sagt Mercedes, gedacht sei der Strom-Kasten ja eher für die Familie mit urbanem Lifestyle. Dass mag durchaus stimmen, doch wer mindestens 49.000 Euro für ein Auto ausgibt, will damit sicher auch mal weiter wegfahren.