D

Hier geht's zum Angebot G 65 AMG Mansory Gronos M950

as ist der König der Geländewagen, die ultimative Boss-G-Klasse, das vermeintlich unvernünftigste Auto, das der Gebrauchtwagenmarkt derzeit hergibt! Die Rede ist von diesem einzigartigen Mercedes G 65 AMG. Auf Kundenwunsch individuell bei den deutschen Nobel-Tunern von Mansory veredelt, pompös ausgestattet und mit einem Leistungsupgrade auf sagenhafte 950 PS die wohl stärkste G-Klasse überhaupt. Da kann nicht einmal der Brabus 900 "One of Ten" mithalten, den AUTO BILD einst als "stärksten G der Welt" betitelte. Der volle Name des Ungetüms: Mercedes G 65 AMG by Mansory Gronos II M950. Und das Beste: Der Boss-G steht jetzt zum Verkauf!Ein Autohändler aus Stuhr bei Bremen bietet den Gronos zum Preis von glatt 300.000 Euro an. Die im Designo-Lack "Mystic White" glänzende Luxus-G-Klasse wurde im Dezember 2012 erstmals zugelassen, hat 6311 Kilometer auf dem Tacho und befindet sich dem Eindruck nach im Neuzustand. Mansory hat den G 65 komplett ummodelliert, sowohl von außen, als auch von innen. So prangt im Kühlergrill nicht mehr der Stern, sondern das Mansory-Logo. Auch Scheinwerfer und Kotflügel sind neu, besonders auffällig sind aber die in diamantschwarzen 23-Zoll-Räder, die sich wunderbar vom weißen Lack abheben. Im extrem geräumigen Innenraum nehmen die Insassen auf dunklem Ledergestühl Platz, das mit orangen Nähten verziert ist. Die Sitze sind belüftet und beheizt, können sogar per Fernbedienung vorgewärmt werden. Und das ist nur eine von vielen Annehmlichkeiten, die der M950 bietet. Unter der Haube arbeitet der 6,0-Liter-V12 aus dem G 65 AMG, aus dem Mansory alles rausgeholt hat. Weitere Ausstattungsdetails stehen hier in der Anzeige oder können direkt beim Händler erfragt werden