Na also, es G-eht doch! Bald 50 Jahre und kein bisschen leise. In dieser Geschichte stecken gleich mehrere Botschaften. Und so beeindruckend das neue Fahrwerk auch sein mag, ist das nicht die wichtigste. Sondern was wirklich zählt, ist die Tatsache, dass Mercedes überhaupt noch einmal Hand an die G-Klasse legt und die Legende nicht vollends dem EQG und dem Spielzeug opfert, das da bald als Baby-G um sie herumkrabbeln wird.