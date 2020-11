P

220 d

Gebrauchter Mercedes GLA mit Garantie 27.890 € Mercedes-Benz GLA 220 d AMG ° Harman, Diesel 62.081 km 62.081 km 130 kW (177 PS) 130 kW (177 PS) 11/2017 11/2017 Anfragen Mercedes-Benz GLA 220 d AMG ° Harman, Diesel + 44139 Dortmund, Mercedes-Benz AG Niederlassung Dortmund, Center Dortmund GW Zum Inserat Diesel, 5 l/100km (komb.) CO2 127 g/km* In Kooperation mit

AMG

ünktlich zumVom 23. bis 29. November 2020 locken hier besonders attraktive Black Friday Auto-Deals. So gibt es zum Beispiel über 5000 gebrauchte Modelle von Smart und Mercedes zu richtig günstigen Kursen.: Das gut ausgestattete Kompakt-SUV steht für 27.890 Euro zum Verkauf. Wer will, kann den Benz auch zuDerdas unter anderem auch ein Sportfahrwerk sowie spezielle 19-Zoll-Felgen beinhaltet. Die LED-Scheinwerfer zahlen dagegen nicht nur in die Optik, sondern auch in die Sicherheit ein.