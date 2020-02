Mercedes GLC: Kaufberatung

E in teures Auto zu rechtfertigen ist nicht immer leicht, finden sich doch beinahe in allen Segmenten günstigere Alternativen. Wer den Premiumkauf vor sich und seinem Bankkonto rechtfertigen kann, erntet anschließend häufig die Kommentare Dritter, die die teuren Vorzüge mitunter nicht nachvollziehen können. Sind Sie allein an Nutzwert und robuster Technik interessiert? Dann sparen Sie sich mindestens 10.000 Euro und kaufen einen Skoda Kodiaq, der hat sogar mehr Platz – Kaufberatung beendet. Sind Sie aber Vielfahrer und wünschen größten Komfort, dann lohnt sich der Griff zum Benz. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes GLC in teures Auto zu rechtfertigen ist nicht immer leicht, finden sich doch beinahe in allen Segmenten günstigere Alternativen. Wer den Premiumkauf vor sich und seinem Bankkonto rechtfertigen kann, erntet anschließend häufig die Kommentare Dritter, die die teuren Vorzüge mitunter nicht nachvollziehen können. Sind Sie allein an Nutzwert und robuster Technik interessiert? Dann sparen Sie sich mindestens 10.000 Euro und kaufen einen Skoda Kodiaq, der hat sogar mehr Platz – Kaufberatung beendet. Sind Sie aber Vielfahrer und wünschen größten Komfort, dann lohnt sich der Griff zum Benz.

Das MBUX-Bediensystem verlangt etwas Übung

Video: Mercedes GLC Facelift (2019) Frischer GLC bekommt MBUX Zur Videoseite Hierfür sorgen nicht nur die erstklassigen Sitze und das herrschaftliche Luftfahrwerk, welches jeden seiner 2261 Euro wert ist, sondern auch die beeindruckenden Fähigkeiten des neuen MBUX-Bediensystems, welches seit dem Facelift serienmäßig an Bord ist und den Alltag versüßt. Bevor wir auf seine zum Teil aufpreispflichtigen Fähigkeiten eingehen, lassen Sie uns seinen Charakter kurz erläutern. Es gehört nicht unbedingt zu den Systemen, die sich für Neulinge auf Anhieb so leicht durchschauen lassen wie die heimische Mikrowelle. Auch wenn Mercedes gleich fünf Bedienoptionen bietet (Gestensteuerung, Lenkradtouchpad, Displayberührung, Zentraltouchpad und erstklassige Sprachsteuerung ), verstehen wir jeden, der sich zunächst etwas überfordert fühlt. Betrachten Sie es wie ein professionelles Computerprogramm oder den perfekten Schwung beim Golfspielen – anfangs schwierig, aber mit etwas Übung sehr zufriedenstellend. Um das größere 10,25-Zoll-Display sowie die Einbindung von Apple CarPlay und Android Auto hinzuzubuchen, werden zunächst 1071 Euro fällig. Wir finden: So viel sollte eigentlich serienmäßig sein. Weitere 773 Euro kostet das hervorragende Festplattennavi mit Online-Funktionen – ein Muss. Noch mal 649 Euro später, und der GLC erkennt Verkehrszeichen für Sie und zeigt Ihnen Ihre Abbiegemanöver über Augmented Reality. Das bedeutet: Sie sehen ein Echtzeit-Kamerabild dessen, was sich vor dem Wagen abspielt, und Richtungspfeile werden genau dorthin eingeblendet, wo's langgeht. Was furchtbar verspielt klingt, entpuppt sich im Alltag als erstaunlich überzeugend – wer sich einmal daran gewöhnt hat, wird es künftig in jedem anderen Auto vermissen. So nachhaltig nimmt dem Fahrer derzeit kein Hersteller das Navigieren ab.

Das Multibeam-LED-Licht ist super - aber ein teurer Spaß

Wichtig für SUV-Fahrer: Allradantrieb und Automatik sind stets an Bord. Versprochen: Gleich wird's billiger, jedoch gibt es noch ein vierstelliges Extra, welches wir Ihnen dringend ans Herz legen: das Multibeam-LED-Licht. Zwar hat jeder GLC seit dem Facelift serienmäßig LED-Scheinwerfer an Bord, doch vermag die Matrixtechnik mit insgesamt 84 Lichtpixeln im Fernlichtmodus den übrigen Verkehr punktgenau auszublenden, als würde sich eine kleine Schattenblende über den Lichtkegel bewegen. Das Licht passt sich außerdem an Fahrsituation und Lenkwinkel an. Nachtfahrten werden spürbar entspannter. Wie angekündigt, entlasten wir mit dem nächsten Tipp das Portemonnaie, es geht nämlich um die Motoren. Auch wenn die leistungsstärksten Versionen ein betörendes Fahrverhalten liefern, sie lohnen sich nicht. Die für SUV-Fahrer wichtigen Elemente Allradantrieb und Automatik – ein gediegenes Neunstufen-Wandlergetriebe – sind stets an Bord. Sowohl Benziner als auch Diesel setzen bis einschließlich 258 PS auf jeweils identische Zweiliter-Vierzylinder.

Die Plug-in-Hybridversion schafft 40 Kilometer rein elektrisch