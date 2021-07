W

ie schon bei der Präsentation im Herbst 2020 angekündigt, wird es die Mercedes-Maybach S-Klasse auch mit Sechszylinder-Motor geben. In China ist diese Variante bereits als S 480 konfigurierbar,. Mit dem Dreiliter-Sechszylinder leistet die luxuriöse S-Klasse 262 PS und 500 Nm. Von 0 auf 100 km/h geht es in 5,8 Sekunden, auch weil der Benz natürlich ein Mildhybrid mit EQ-Boast-Funktion ist, die bei Bedarf noch einmal kurzzeitig 21 Zusatz-PS mobilisiert. Ansonsten scheint die Maybach-Limo mit dem kleinen Motor genauso umfangreich ausgestattet zu sein, wie die zuerst gezeigte V8-Variante. Auch hier gibt es serienmäßig ein volldigitales Cockpit mit Hochkant-Display ( hier geht's zum Connectivity-Check ) und natürlich die neue Wadenmassagefunktion der Einzelsitze im Fond. Derdafür ist in China ebenfalls stattlich: 1.485.000 RMB (umgerechnet 189.353 Euro) stehen auf der Website.