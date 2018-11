Darüber lässt sich auf Fahrzeugfunktionen und -daten zugreifen. Mercedes hat außerdem verschiedene Drittanbieter integriert: So fragt die App beispielsweise nach dem Abstellen des Autos in Citynähe, ob die Navigation zum eigentlichen Ziel zu Fuß weitergehen soll. Alternativ kann man über myTaxi ein Taxi rufen. Aktuell wird man bei der Auswahl von einigen Anbietern wie MyTaxi noch aus der Mercedes Me-App zum Anbieter hin verlinkt, wechselt also die App oder gelangt auf eine Internetseite.Was die drei großen wesentlichen Bausteine des Updates sind, hat Marc-Oliver Nandy, Verantwortlicher für Mercedes me, im Gespräch mit AUTO BILD erklärt.

Mercedes wird dem Fahrer künftig helfen, seine Umgebung besser kennenzulernen und die Freizeitgestaltung übers Navi zu planen. Das soll mit der Anwendung "Marvel Roads" funktionieren. Der Assistent hilft bei der Planung von Roadtrips und erstellt Routen anhand von persönlichen Kriterien und Präferenzen.

Die Mercedes me-App soll künftig nicht nur freie Parkplätze finden, sondern auch Werkstatt-Termine vereinbaren können.

Was passt ins Leben der Mercedes-Kunden? Darum geht es bei der Lifestyle-Sparte. Mercedes me könnte also künftig die Buchung eines Restaurants übernehmen, für das Sie sich auf dem Rückweg von der Arbeit entschieden haben. Dazu gehört auch,für die Kunden zu schaffen. So wäre der Kauf eines Coffee to go beim Drive-in mit einer Aktion verbunden, gratis einen Cookie dazu zu bekommen. Oder die Kunden sammeln Punkte, erhalten damit einenund können so spezielle Lounges nutzen oder bekommen kostenlos Zugriff auf einen Limousinenservice. Mercedes macht dazu gerade in China diverse Tests und wird prüfen, was sich davon auch für den europäischen Markt anbietet.In China hat Mercedes bereits den Mitteilungsservice WeChat ins eigene Ökosystem integriert. Darüber organisieren die Chinesen sogar Arzttermine. In Europa sicherlich noch undenkbar. Sicherlich könnten sich hierzulande viele Kunden dafür begeistern, wenn die Fahrzeugmeldung "Service fällig" an einen unkomplizierten Service zumgebunden wäre.