ercedes-Modelle lassen sich jetzt einfacher nachrüsten.des Fahrzeugs. Über dessen Online-Store könnenwie Digital-Radio, AMG-Trackpace, Online-Kartenupdates und mehr online. Damit sind die Zeiten vorbei, in denen man sich über eine verpasste Option im Nachhinein ärgern musste. Besonders fürhat das den Vorteil, dass sich der Wagen nun auch nochlässt. Die Optionen lassen sich zeitlich unbegrenzt, aber auch temporär bestellen. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Preise aus. Das Ganze erinnert an In-App-Käufe und funktioniert auch so simpel. Um Missbrauch zu verhindern, muss der Nutzer mit seinerangemeldet sein und den Kauf per SMS bestätigen. Künftig sollen neben bereits vorhandenen Optionen auchwie Designs für den digitalen Tacho angeboten werden.