Die Modewelt trauert um Virgil Abloh. Der Off-White-Gründer und Louis-Vuitton-Designer verstarb am 28. November 2021 im Alter von 41 Jahren an einer Krebserkrankung. Nur wenige Tage nach dessem Tod enthüllt Mercedes in Absprache mit Ablohs Familie das elektrische Showcar Project Maybach – eines der letzten Projekte, an dem der Mode-Superstar mitgewirkt hat!

zweisitziges Offroad-Coupé mit fast sechs Metern Länge, entstanden unter dem Leitspruch maximaler kreativer Freiheit. Die Proportionen des elektrischen Showcars erinnern stark an den Vision Mercedes-Maybach 6, jenes Luxuscoupé, das 2016 auf der Monterey Car Week präsentiert wurde. Die Haube des Project Maybach ist extrem lang, die Fahrgastzelle geduckt, der hintere Überhang kurz. Anders als beim Vision Beim Project Maybach handelt es sich um einmit, entstanden unter dem Leitspruch maximaler kreativer Freiheit. Die Proportionen des elektrischen Showcars erinnern stark an den, jenes Luxuscoupé, das 2016 auf derCar Week präsentiert wurde. Die Haube des Project Maybach ist extrem lang, die Fahrgastzelle geduckt, der hintere Überhang kurz. Anders als beim Vision Mercedes-Maybach 6 ist das Project Maybach aber deutlich kantiger designt.

Der Dachgepäckträger geht in einen außenliegenden Überrollkäfig über

schmalen durchgängigen Leuchtenband und den Bullaugen-Scheinwerfern erinnert eher an das Solarzellen, deren gespeicherte Energie für mehr Reichweite sorgen könnten. Da es sich jedoch um ein reines Showcar handelt, nennt Offroad-Look sorgen vier runde Zusatzscheinwerfer am Bullfänger, ein Unterfahrschutz und vier weitere runde Die Front mit demund den Bullaugen-Scheinwerfern erinnert eher an das Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé . Unter der transparenten Fronthaube befinden sich, deren gespeicherte Energie für mehrsorgen könnten. Da es sich jedoch um ein reines Showcar handelt, nennt Mercedes keine konkreten Leistungsdaten und Fahrleistungen zum Project Maybach. Für den roughensorgen vier runde Zusatzscheinwerfer am Bullfänger, ein Unterfahrschutz und vier weitere runde Scheinwerfer , die am Dachgepäckträger montiert sind. Ein besonders interessantes Design-Feature: Der Gepäckträger geht in einen außenliegenden Überrollkäfig über.

Zoom Project Maybach mit luxuriösem und luftig anmutendem Innenraum. Trotz fast sechs Metern Länge gibt's aber nur zwei Sitzplätze.