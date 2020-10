D

S-Klasse

S-Klassen

Mercedes S 500 4Matic

W 222

Gebrauchtwagen mit Garantie 39.880 € Mercedes-Benz S 500 EXKLUSIV SERVOSCHLIESSUNG, Benzin 80.000 km 80.000 km 335 kW (455 PS) 335 kW (455 PS) 05/2014 05/2014 Anfragen Mercedes-Benz S 500 EXKLUSIV SERVOSCHLIESSUNG, Benzin + 12103 Berlin, Autohaus Royal GmbH Zum Inserat Benzin, 8.7 l/100km (komb.) CO2 202 g/km* In Kooperation mit

ie Mercedes S-Klasse ist seit Jahrzehnten das Flaggschiff der Marke. Daimler bezeichnet das Luxus-Produkt als "bestes Auto der Welt".Heraus kommt regelmäßig ein Auto, das zweifellos höchsten Ansprüchen genügt – nur logisch, dass das auch seinen Preis hat. In der Regel liegt der im sechsstelligen Bereich, gerade bei den Topmodellen der Reihe. Aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, und so gibt es immer wieder Möglichkeiten, gebrauchtegünstig zu erwerben.Der Wagen steht in Berlin zum Verkauf, und das für schlanke 39.880 Euro. Knapp 40.000 Euro sind natürlich nicht wenig Geld, aber für ein solches Auto schon herausragend günstig.Der TÜV wird bei Übergabe erneuert, der letzte Service liegt laut Händler nicht mal 3000 Kilometer zurück.