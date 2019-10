Äääh, da stimmt doch was nicht, oder? Richtig! Dieses aberwitzigestammt – wie könnte es anders sein –. Es ist keine mutierte Mercedes G-Klasse , auch keine mit einem Abschlepphänger verschmolzene S-Klasse . Sondern: einmit dem Fahrgestell eines Leicht-Lkw. Ein deutsch-russischerfür Tundra und Taiga, der jetzt verkauft werden soll. Spitzname: "Monsterchen".

Der GAZ-66 wurde zwischen 1964 und 1999 fast eine Million Mal vorrangig für Ostblock-Streitkräfte gebaut.

Erschaffen wurde er bereits von 2009 bis 2012 – und zwar fast komplett, ein heute 58 Jahre alter Offizier aus der Region Kaluga in Westrussland, suchte eine, wollte das Unmögliche möglich machen. Er selbst besaß einen betagten GAZ-66, "zu schade zum Wegschmeißen", wie Belilnik sagt. Eine Art Ostblock-Unimog, der zwischen 1964 und 1999 fast eine Million Mal in verschiedenen Versionen für die Warschauer-Pakt-Streitkräfte gebaut wurde. Hinzu kam der W 140 eines Freundes, die(1991-1998), Inbegriff der Dickschiff-Limousine aus den Neunzigerjahren. An Bord ein Fünfliter-V8 mit 320 PS, gefahren lediglich rund 10.000 Kilometer.