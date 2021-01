Donatella Versace hatte den Wagen im Juli 2002 neu gekauft und insgesamt fünf Jahre gefahren.Ein Arzt aus Mailand hatte das Fahrzeug später erworben. Heute steht der Tachostand bei 223.200 Kilometern. Das Auto hat eine aktuelle deutsche TÜV-Abnahme vom Dezember 2017 und kann damit in Deutschland zugelassen werden. Im 500 SL arbeitet der MercedesDer Mercedes kommt mit dem Abstandsregelautomat "Distronic", der "Parktronic", dem Navigationssystem Comand mit Bose-Soundsystem und TV-Tuner, Leder-Komfortsitzen (inklusive Belüftung und Heizung), elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, Bi-Xenonscheinwerfern, einer Batterie mit größerer Kapazität und Innenraumabsicherung. Zudem steht der Benz auf 18-Zoll-AMG-Doppelspeichenräder und hat schon Keyless-Go an Bord.hinzu. Aber viel Hightech-Chichi heißt auch viele Fehlerquellen. Zudem galt die HU des angebotenen R 230 nur bis 2019.

Das Fahrzeug hat noch den original italienischen Brief, mit dem man den Vorbesitz nachvollziehen kann. ©eBay/bundesligatrikot_de

Der 500 SL überzeugt mit tadellosem Komfort und überragender Fahrstabilität. Das liegt vor allem am aktiven und serienmäßigen ABC-Fahrwerk mit einer Kombination aus Stahlfedern und Hydraulikzylindern.Im Mai 2004 holte Mercedes alle SL der Reihe R 230 zurück in die Werkstätten: Die elektrohydraulische Bremsanlage SBC (Sensotronic Brake Control) fiel bei einigen Fahrzeugen zeitweise aus, die Pumpeneinheit wurde auf Kulanz getauscht. Dies sollte bei diesem Benz also schon lange erfolgt sein – der Käufer sollte es aber dennoch checken! Weitere Fehlerquellen: An den Falzen können Türen und Kofferraumdeckel Rost ansetzen. Streikt das Variodach, sind defekte Mikroschalter, undichte Hydraulikzylinder oder entladene Batterien die Ursache.