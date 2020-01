Dank Bodykit und Heckspoiler sieht der Black Series noch aggressiver aus als der Standard-SLS.

Der Black Series war ab 2013 die höchste und radikalste Ausbaustufe des SLS. Keramik-Bremse, Titan-Auspuffanlage, ein verstellbares Gewindefahrwerk und 70 Kilogramm weniger Gewicht heben ihn von seinen zahmeren Geschwistern ab und verleihen ihm ordentlich Prestige. Einen großen Anteil am Black Series-Nimbus hat der Motor Der Achtzylinder ist für Drehfreude und Sound bekannt undDer Motor kam in ähnlicher Bauform auch in kleineren AMG-Modellen mit dem Baucode M156 zum Einsatz. Interessant: Die letzte Ausbaustufe im SLS Black Series gilt dank zahlreicher Modifikationen wie robusterer Zylinderkopfschrauben und anderer Tassenstößel als die standfesteste.