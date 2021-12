Derhält in der Campingbranche immer stärker Einzug. Was früher Sache von handwerklich Begabten war, ist längst zum Trend geworden. Auf Social-Media-Kanälen wie Instagram geben Profis Tipps und Anleitungen, wie man seinen Transporter zum individuellen Wohnmobil ausbaut, der genau zu den eigenen Bedürfnissen passt. Daneben wächst der Markt an fix und fertigen Campingmodulen – und solchen, die sich mit wenigen Schritten zusammenschrauben lassen.