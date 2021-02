Laut der Bilder existierten mindestens vier verschiedene Mercedes T 1 mit Brabus-Teilen. ©BRABUS GmbH

Rückblick: Der Mercedes T 1 kam 1977 auf den Markt und wurde bis 1995 in den verschiedensten Ausführungen gebaut. Ursprünglich hieß der von Designer Stefan Heiliger gezeichnete Kleintransporter schlicht TN (Transporter Neu) und wurde bis 1984 im Werk Bremen gefertigt, ehe die Produktion nach Düsseldorf verlegt wurde.In 18 Jahren Bauzeit wurden insgesamtals Kombi , Kleinbus, Pritsche, Kastenwagen , Kipper oder nacktes Chassis produziert. Dabei war er in drei unterschiedlichen Radständen zwischen 3,05 Meter und 3,70 Meter und mit zahlreichen Motorisierungen erhältlich. Die Typenbezeichnungen setzen sich dabei aus dem zulässigen Gesamtgewicht und der Leistung in PS zusammen. Die Modelle 207 bis 407 D wurden allesamt von einem Vierzylinder (OM 616) mit Leistungen zwischen 65 PS und 72 PS angeboten, während die Modelle 209 bis 409 D und 210 bis 410 D später auf einen Reihenfünfzylinder (OM 602) mit 88 PS bis 98 PS setzten. Übrigens: Die 4er-Modellreihe wurde stets mit Zwillingsbereifung an der Hinterachse ausgeliefert.