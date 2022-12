Luxus-Van zu verkaufen! Man nehme eine Mercedes V-Klasse , reiße die gesamte Innenausstattung raus, stopfe den Benz bis unters Dach voll mit Leder und der modernsten Technik und fertig ist der ultra luxuriöse Maybach-Van!

Carwow Auto ganz einfach zum Bestpreis online verkaufen Top-Preise durch geprüfte Käufer – persönliche Beratung – stressfreie Abwicklung durch kostenlose Abholung! Zum Angebot



So geschehen in den USA, wo die Maybach V-Klasse aktuell auf der Auktionsplattform bringatrailer.com zum Kauf angeboten wird. Als Basis für den spektakulären Umbau dient eine handelsübliche Mercedes V-Klasse , in den USA Mercedes Metris genannt. Einzige Motorisierung dort ist ein Zweiliter-Vierzylinder-Benziner ( M 274) mit 211 PS, der immer an eine Neungang-Automatik (9G-Tronic) gekoppelt ist.

Zoom Im Vergleich zur Mercedes-Maybach S-Klasse kann die V-Klasse mit Vierzylinder und nur 211 PS nicht mithalten. Dafür hat sie mehr Sitzplätze.





Der Basispreis des Metris liegt bei umgerechnet ungefähr 41.000 Euro (43.600 US Dollar), womit der Van deutlich günstiger ist als in Deutschland. Hierzulande kostet die günstigste V-Klasse mindestens 58.869 Euro in der Basis, was vor allem an einer deutlich gehobeneren Ausstattung und einer anderen Motor-/Getriebe-Kombination liegt.

Der Maybach-Umbau scheint gut gemacht



Doch in den hier gezeigten Mercedes Metris wurde eine nicht unerhebliche Summe für den Umbau gesteckt. Optisch wurde mittels 19-Zoll-Chromfelgen, einer neuen Frontschürze, Chrom-Kühlergrill mit vertikalen Streben, sowie neuen Rückleuchten und modifizierter Heckschürze mitsamt Fake-Endrohrblenden der nahezu perfekte Maybach-Look erzielt. Und auch wenn es komisch klingen mag, auf den Bildern sieht der Umbau ziemlich gelungen aus. Originale Maybach-Logos und -Schriftzüge lassen den Umbau so wirken als käme er vom Werk.

Zoom Der Umbau scheint gut gemacht: Auf den Bildern könnte die luxuriöse V-Klasse glatt als original durchgehen.





Verantwortlich für die Maybach-Transformation ist die in Costa Mesa ansässige Firma "Bespoke Upholstery and Restoration". Wer allerdings denkt, dass das Äußere schon das Highlight wäre, sollte sich den Innenraum der V-Klasse anschauen. Denn hier hat die Tuningschmiede ganze Arbeit geleistet und den ab Werk in der Basis eher tristen Innenraum zum absoluten Luxus-Tempel werden lassen.





Passend zur weißen Lackierung entschied sich der Auftraggeber für eine weiß/rote Bicolor-Lederausstattung. Der gesamte Innenraum wurde neu bezogen. Das inkludiert auch die beiden Einzelsitze der zweiten Sitzreihe, die elektrisch verstellbar sind und in eine Liegeposition mit separater Beinauflage gebracht werden können. Außerdem verfügen sie über eine Massagefunktion, Sitzheizung, Sitzbelüftung und können bequem per Touchscreen direkt am Sitz gesteuert werden. Hier steht der Van einer Mercedes-Maybach S-Klasse in puncto Luxus in nichts nach.

Zoom Hier erinnert nichts mehr an die Standard-V-Klasse: Luxus soweit das Auge reicht.





Anders als in der S-Klasse können hier allerdings noch drei weitere Personen in der dritten Sitzreihe mitfahren. Ganz hinten ist es zwar nicht so luxuriös wie in der zweiten Reihe, aber auch die Rücksitzbank ist beheizt und belüftet und die äußerem Sitzplätze haben ebenfalls ausfahrbare Beinauflagen.

Volle Hütte in der V-Klasse



Damit nicht nur der Sitzkomfort, sondern auch das Ambiente stimmt, wurden die Seitenwände inklusive aller Säulen mit bordeauxrotem Leder bezogen. Außerdem wurden originale Mercedes-Lüftungsdüsen für die Klimatisierung und elektrische Vorhänge für ausreichend Privatsphäre verbaut. Auch die Zierelemente in Nadelstreifen-Optik erinnern an Maybach und damit den Passagieren während der Fahrt nicht langweilig wird, gibt es ein Infotainment-System, das von der Positionierung an das des neuen BMW 7er erinnert. Klapptische, ein indirekt beleuchteter Dachhimmel und ein spektakulär anmutender Fußboden in Fliesenoptik runden den Fond-Umbau ab.

Zoom Die Einzelsitze sind elektrisch verstellbar und verfügen über Massage, Heizung und Belüftung.





Aber auch Fahrer und Beifahrer profitieren von der Maybach-Kosmetik-Kur. Auch in der ersten Reihe dominieren weißes und rotes Leder – dessen Struktur doch stark an die von Brabus erinnert. Neben Sitzen, Türtafeln und A-Säulen wurde auch das Armaturenbrett großflächig mit Leder bezogen. Um die schnöden V-Klasse-Transporter-Instrumente edler wirken zu lassen hat "Bespoke Upholstery and Restoration" den analogen Armaturenträger optisch mit dem Navi-Bildschirm verbunden, sodass die Einheit auf den ersten Blick wie ein MBUX-Doppeldisplay aussieht. Den finalen Touch verleiht ein Lederlenkrad im AMG-Style.

Zoom Kein schnödes Cockpit mehr: Die Analog-Instrumente wurden optisch mit dem Infotainment-Bildschirm verbunden.







Durchgeführt wurde der Umbau zwischen Juni und Juli 2022 und das die Luxus-V-Klasse umgerechnet gerade mal 2253 Kilometer (1400 Meilen) auf dem Tacho hat, sieht sie dementsprechend unbenutzt aus. Eine Rechnung über den umfangreichen Umbau liegt vor, allerdings ist der Rechnungsbetrag unkenntlich gemacht – vermutlich aus gutem Grund. Es wäre interessant zu wissen, was die Maybach-Transformation gekostet hat, denn günstig war der Umbau sicherlich nicht.

Das Höchstgebot liegt bei knapp 100.000 Euro