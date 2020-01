Mercedes V-Klasse: Kaufberatung

D er Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes V-Klasse er Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2019. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs V-Klasse , das mit einem 239 PS starken Diesel unterwegs ist – nicht um fremde Galaxien zu erforschen, sondern um Kunden mit erhöhtem Platzbedarf zu überzeugen. So außerirdisch ist sie gar nicht, die V-Klasse . Wer an die Grenzen von C- und E-Klasse T-Modell stößt, kann sich zu ähnlichen Preisen auch für das größte Modell der Schwaben entscheiden. Zwar ist auch dies kein günstiger Spaß, doch sind dafür fast alle Raumanforderungen abgedeckt – vom Transport neugeborener Sechslinge bis hin zu deren Umzug in die erste eigene Wohnung.

Schnell stellt sich ein tiefenentspannter Fernfahrer-Fahrstil ein

Mercedes V-Klasse (2019): Test - Infos - Vorstellung So fährt die frische V-Klasse mit 239 PS Zur Videoseite Dies ermöglichen der massive Qualitätseindruck und der eher stoische Charakter, der sich auch in der entspannten Fahrweise wiederfindet, die sich auf der Kommandobrücke wie von selbst einstellt. Die Topmotorisierung 300d unseres Testwagens konterkariert diesen Eindruck beinahe, weil sie den schweren Kasten mit unerhörter Leichtigkeit vorantreibt und dies auch noch jenseits der 200-km/h-Marke vermag. Das wattige Fahrwerk wogt dabei entgegen unseren Erwartungen nie aus der Spur, doch am Ende muss die Fuhre auch immer wieder abgebremst werden. Wer den V sportlich bewegt, sollte genügend Geld für Reifen und Bremsbeläge einkalkulieren. Obwohl wir auf unseren Testfahrten nicht für den Verschleiß hätten aufkommen müssen, stellte sich rasch ein tiefenentspannter Fernfahrer-Fahrstil ein. Die gute Geräuschdämmung und die serienmäßige Neunstufen-Automatik sorgen ebenso für ein Wellnessprogramm wie die elektrischen Komfortsitze mit Heizung und Lüftung, die allerdings mit 4000 Euro mächtig ins Geld gehen.

In Sachen Ausstattung gibt es viele Entscheidungen zu treffen

Dank verschiebbarer Einzelsitze ist die V-Klasse flexibel und extrem praktisch. Modelle Modell (mittlere Länge) V 220d V 300 d Motor/Hubraum R4-Turbo / 1950 cm3 R4-Turbo / 1950 cm3 Getriebe 9-Stufen-Automatik 9-Stufen-Automatik kW (PS) bei 1/min 120 (163) / 4200 176 (239) / 4200 Nm bei 1/min 380 / 1200-2400 530 / 1600-2400 Höchstgeschwindigkeit 195 km/h 220 km/h 0–100 km/h 11,0 s 7,8 s Normverbrauch 6,0 l D 5,9 l D Abgas CO2 • EU-Norm 156 g/km • Euro 6d-Temp 154 g/km • Euro 6d-Temp SCR-Kat.1) / AdBlue-Tankgröße ja / 24 Liter ja / 24 Liter Grundpreis 38.663 Euro 55.454 Euro Wertung Völlig ausreichende Basisver- sion des Zweiliter-Diesels. Für 1893 Euro mehr gibt es noch den V 250 d mit 190 PS und 440 Nm. Alle Versionen sind … … gleichermaßen laufruhig, sparsam und drehmomentstark. Die Automatik passt prima. Als V 300d wird er auf der Autobahn zum Renn-Van. ÖKOTREND-Wertung 3 3 1) Selective Catalytic Reduction. Stickoxide werden in Stickstoff und Wasser umgewandelt Eine V-Klasse vernünftig auszustatten ist alles andere als einfach. Selbst wer spendabel ist und zur typischen Vollausstattung "mit allen Schikanen" greifen will, hat noch viele Entscheidungen zu treffen. Wir gehen in unserer Kaufberatung von Kunden aus, die häufig mit mehreren Insassen fahren, insgesamt ein großes Raumangebot benötigen, aber ansonsten so alltagstauglich wie möglich unterwegs sein möchten. Angesichts der hohen Preise wählen wir die Ausstattung mit besonders viel Bedacht aus. Beispiel eins: die Wagenlänge. Extralang (5,37 Meter) benötigen die wenigsten, die Kurzversion (4,90 Meter) spart gerade mal 940 Euro zur Normallänge (5,14 Meter) ein, dafür muss auf gut 20 Kofferraum-Zentimeter hinter den Radhäusern verzichtet werden – lohnt sich nicht. Anders ist es bei Beispiel zwei: die Schiebetür links. Sie kostet 906 Euro und bringt mehrere Extra-Zentner mit. Kinder steigen ohnehin besser auf der Beifahrerseite aus, und das üppige Raummaß macht das Aus- und Einsteigen maximal simpel. Auch auf die Elektro-Bedienung der auch manuell leicht beweglichen Schiebetüren darf verzichtet werden; sie kostet pro Seite 932 Euro und lohnt sich nur, wenn ständig neue Fahrgäste im Taxibetrieb transportiert werden.

Nur eine Sache kann der VW T6 besser