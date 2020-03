Optisch gleicht das Äußere dem Vorgänger – außer man bestellt eine von drei Sonderausstattungen. Mit dem Abstandsassistent Distronic, dem aktiven Brems-Assistent oder lackierten Stoßfängern ändert sich der Grill marginal.Für den Innenraum gibt es leider nicht das aktuelle MBUX-Infotainment wie im Sprinter. Es bleibt bei einem Sieben-Zoll-Zentraldisplay, analogen Instrumenten und dem bekannten Lenkrad. Echte Vito-Kenner erkennen die leicht veränderten Lüftungsdüsen in Turbinenoptik, die mit dem Chrompaket genau wie die Infotainment- und Klimaeinheit in der Mitte des Armaturenbretts eine Klavierlackspange zieren.

Die Luftfederung hebt das Auto bei unter 30 km/h um bis zu 35 Millimeter an.

Für den neuen Vito bietet Mercedes ab Oktober 2020 eine Luftfederung an. Die Dämpfung reguliert sich an jedem Rad selbstständig und nimmt dabei Rücksicht auf die Fahrbahn sowie die aktuelle Fahrsituation.Ansonsten senkt sich der Vito automatisch wieder ab. Außerdem gibt es drei Modi für das Fahrwerk. Im Comfort-Programm senkt sich der Transporter beispielsweise bei Geschwindigkeiten über 110 km/h automatisch um 10 Millimeter ab, um den Verbrauch zu senken. Im Sport-Modus ist das Auto immer um 10 Millimeter tiefergelegt.Bei letzterem wird das Bild einer Kamera in der Heckscheibe auf das Display im Spiegel übertragen. Der Vorteil des Systems: Auch wenn das Auto voll beladen ist, hat der Fahrer trotzdem freie Sicht. Außerdem ist das Kamerabild doppelt so breit wie der Bereich, den ein regulärer Rückspiegel zeigt. Per Knopfdruck lässt sich das Display aber in einen normalen Spiegel verwandeln.