Mit 204 PS sind beide gut motorisiert, gehen in rund acht Sekunden auf Tempo 100, bei 160 km/h ist Feierabend. Okay, der Reichweite zuliebe sei das akzeptiert, der 112 Kilogramm leichtere MG schafft mit dem minimal größeren Akku 385 Kilometer, der ID.3 muss alle 358 Kilometer an die Ladesäule.