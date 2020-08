D er Original-Mini zählt zu den automobilen Klassikern schlechthin. Mit nur drei Metern Länge und Zehn- oder Zwölfzoll-Rädern kommt echtes Gokart-Feeling auf – und die bis zu 70-Serien-PS im Cooper S reichen durchaus zum Spaßhaben. Dass der Kleine noch viel mehr Power verträgt, beweist jetzt der US-Tuner "Gildred Racing"!

3,2-Liter-V6 statt Einliter-Vierzylinder: Die Amis setzen im Ur-Mini auf einen Acura-Motor.



Gildred Racing aus Kalifornien ist nicht der erste Tuner, der sich über den Ur-Mini hermacht. Auch die britischen Veredler David Brown oder Swindon Powertrain haben schon in Sachen Elektrifizierung nachgelegt. Gildred Racing allerdings hat sich richtig ins Zeug gelegt: Die Amis haben in ihremden originalen 55-PS-Vierzylinder rausgeworfen und eineneingebaut. Das Triebwerk stammt aus einem Acura CL Type S und liefert dort 264 PS Das aber war für Gildred nicht genug: Für denhat der Tuner die Power auferhöht. Dazu kommen heftige, die von einemverwaltet werden. Zum Vergleich: Der Ur-Mini Cooper hatte 72 Newtonmeter zur Verfügung. Damit es die Leistung noch leichter hat, hat Gildred. So sprintet der Super-Mini inauf Tempo 100. Dass auch diehinter den 13-Zöllern angepasst wurden, versteht sich von selbst. Darüber hinaus installiert der Tuner eine, einals Infotainmentsystem undmit Sitzheizung und -kühlung. Das alles gibt's aber nicht zum Schnäppchenpreis: Umgerechnet rund 133.000 Euro (150.000 US-Dollar) soll jeder der zehn geplanten Super Cooper S kosten.