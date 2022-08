Der geschlossene Gasring für elektrische Fahrzeuge sitzt im Innenkreis des Lenkrads und ermöglicht eine komfortable Handbedienung der Gasfunktion per einfachem Handdruck. Über einen speziellen Schalter ist der Ring deaktivierbar und kann durch seine kabellose Funktionsweise bei Bedarf abgenommen werden.

Durch ein spezielles Fahrprogramm lässt sich der Mini Cooper SE für Menschen mit Behinderung besonders leicht ein- oder ausparken. Hierfür gibt es eine Einstellung mit reduzierter Gas-Kennlinie, die das sanfte Anfahren vereinfacht. Gebremst wird mit überschaubarem Kraftaufwand per Handhebel.

Seit 2021 bietet BMW in seinem Trainingszentrum in Maisach (Bayern) auch spezielle Fahrertrainings für Menschen mit Behinderung. Hinter dem Programm steht ebenso wie hinter dem ungewöhnlichen Mini-Projekt Tina Schmidt-Kiendl. Die umtriebige Instruktorin, seit 2003 gibt sie Interessierten Fahrtipps und war in der Strategieplanung bei BMW tätig, sitzt selbst seit Jahren im Rollstuhl. "Für mich war der Rollstuhl so weit entfernt wie der Mars", erzählt sie.