Sie haben die Wahl: Hier geht es nicht um Lieferfristen, Chipkrise und steigende Preise. Hier geht's um unseren Preis. Sie entscheiden, welche Autos ins Finale kommen. Das Goldene Lenkrad von AUTO BILD und BILD am SONNTAG trotzt jeder Krise. Weil Autos unsere Leidenschaft sind – genauso wie Ihre. Und übrigens auch die unserer Partner Michelin, DEKRA und DPD.

47 Autos stellen sich dieses Jahr zur Wahl. Nur die, die auch zu den Testfahrten im September verfügbar sind. Benziner, Diesel, Elektroautos. Die Klassen sind gemischt, nicht getrennt. Genau so, wie sich die Kunden eben auch entscheiden müssen beim Kauf: Was passt besser zu meinem Leben?



Wichtig für Sie: In den sieben Autoklassen entscheiden Ihre Stimmen, welche Top-3-Autos es jeweils ins Finale am DEKRA-Lausitzring schaffen. Außerdem wählen Sie aus allen Autos auf diesen Seiten das "Schönste Auto des Jahres". Die Top 3 der Innovationen des Jahres wählen Sie auch. Eine Fachjury entscheidet dann über den Gewinner. Die besten Autos in den beiden Preisklassen wählt unsere Redaktion.

Wählen Sie das schönste Auto

Unter allen Kandidaten, die wir Ihnen vorstellen, können Sie das schönste Auto wählen. Eine reine Herzensangelegenheit und deshalb ganz einfach: Geben Sie Ihre Stimme dem Modell, dessen Design Ihnen am besten gefällt. Der Kandidat, der am Ende die meisten Leserstimmen erhält, bekommt das Goldene Lenkrad für das schönste Auto 2022.

Ihr Gewinn ist der neue Ioniq 6

Zoom Stromlinie, Pixel-LEDs, 4,85 Meter lang, ein Radstand von 2,95 Metern. Das bedeutet: Der Ioniq 6 bietet richtig viel Platz.

Das Beste: Sie können ein Auto gewinnen, das noch nicht mal wir gefahren sind. Gewinnen Sie den neuen



Der Ioniq 6 ist eine sportliche Limousine, das modernste Auto, das die Südkoreaner aus der Garage lassen. Mit 800-Volt-Technik lädt es in zehn Minuten fast 200 Kilo­meter Reichweite dazu, bietet Platz für fünf, reichlich elektrische PS. Die Spiegel sind Kameras und Videobildschirme, der zentrale Bildschirm ist leicht zu bedienen, die Innenraumbeleuchtung top und die Sprachsteuerung gut. Das Beste: Sie können ein Auto gewinnen, das noch nicht mal wir gefahren sind. Gewinnen Sie den neuen Hyundai Ioniq 6. Es ist ziemlich selten, dass ein Gewinnerauto beim Goldenen Lenkrad so neu ist, dass wir noch nicht mal seinen Preis kennen. Mindestens 60.000 Euro, wahrscheinlich eher mehr, Hyundai verrät noch nichts. Aber sicher ist: Einer von Ihnen, liebe Leser, wird das Auto bekommen. Sie müssen nur mitmachen bei der Wahl der besten Autos des Jahres.

So machen Sie mit

Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab. Sie dürfen in jeder Klasse nur für ein Modell stimmen bzw. bei den Innovationen für einen Vorschlag. Das Gleiche gilt für Ihre Wahl zum schönsten Auto. Auch hier haben Sie nur eine Stimme. Jeder Teilnehmer, der alle Stimmen abgibt, nimmt an der Verlosung des Gewinnerautos teil.



Werden Sie Teil der DGL-Jury

Zoom Wiederholungstäterin: Rennfahrerin Sophia Flörsch ist auch 2022 wieder Teil der Jury des Goldenen Lenkrads.

Wollten Sie schon immer mal die neuesten Sportwagen, Limousinen oder



Wollten Sie schon immer mal die neuesten Sportwagen, Limousinen oder SUV auf einer Rennstrecke testen? Beim Goldenen Lenkrad haben Sie exklusiv die Möglichkeit dazu! Werden Sie Teil der prominent besetzten Jury, testen Sie auf dem Lausitzring die Finalisten der einzelnen Klassen und entscheiden Sie mit, wer das Goldene Lenkrad gewinnt! Was Sie dafu x308 ;r können müssen erfahren Sie hier:

Teilnahmeschluss ist am 7. August 2022. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der Axel Springer SE, ihrer Tochtergesellschaften und der beteiligten Unternehmen dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen und Datenschutzrichtlinien unter www.autobild.de/dgl-teilnahmebedingungen