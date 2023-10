Es ist 48 Jahre her, dass der Mitsubishi Colt in Deutschland seine Aufwartung machte. Schnell wurde der japanische Kleinwagen wegen seiner Zuverlässigkeit zu einem Verkaufsschlager. In Europa verkaufte sich der Colt über sechs Generationen mehr als 1,2 Millionen Mal. Davon wurden 420.000 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen. Im Jahr 2012 zog sich Mitsubishi mit dem Colt aus Europa zurück.